Die FIS prüft die Möglichkeit, die Rennen im späteren Saisonverlauf nachzuholen.

Die für den 5. und 6. Dezember im kanadischen Mont-Tremblant geplanten Weltcup-Riesenslaloms der Frauen sind wegen Schneemangels abgesagt worden. Das teilte der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) am Mittwoch mit. Aufgrund der Wetterbedingungen sei es den Organisatoren nicht gelungen, genügend Schnee für die Austragung der Rennen zu produzieren, hieß es vom kanadischen Ausrichter. Die FIS prüft nach eigenen Angaben nun Möglichkeiten, die beiden Wettbewerbe zu einem späteren Zeitpunkt im Saisonverlauf nachzuholen.

In Mont-Tremblant sollten die Riesenslalom-Rennen Nummer drei und vier der Saison stattfinden. Zum Auftakt in Sölden war Emma Aicher als Dritte auf das Podest gerast.