Federica Brignone beendet wegen anhaltender Schmerzen ihre Karriere. Die Doppel-Olympiasiegerin wünscht sich ein Abschiedsrennen.

Federica Brignone beendet ihre Karriere im Ski Alpin. Die Doppel-Olympiasiegerin gab ihre Entscheidung am Mittwoch nach zwei Trainingstagen im Schnee bekannt. „Mir ist klar geworden, dass mein Bein noch nicht vollständig genesen ist und dass ich immer noch zu starke Schmerzen habe. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, meine Wettkampfkarriere zu beenden“, schrieb die 36-jährige Italienerin, die bei den Winterspielen 2026 im Super-G und Riesenslalom gewann, auf Instagram.

Bei den Olympischen Spielen auf heimischem Schnee hatte Brignone zu Jahresbeginn Gold im Super-G und im Riesenslalom gewonnen. Im Riesenslalom setzte sie sich nach zwei Läufen mit 0,62 Sekunden Vorsprung gegen die zeitgleichen Silbermedaillengewinnerinnen Sara Hector und Thea Louise Stjernesund durch. Brignone war zuvor nach einem doppelten Beinbruch zurückgekehrt.

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Neben ihren beiden Olympiasiegen gewann Brignone bei Winterspielen einmal Silber und zweimal Bronze. Im Weltcup stehen für sie 37 Siege und insgesamt 85 Podestplätze zu Buche. Zudem holte sie zweimal den Gesamtweltcup.

Schmerzen erzwingen die Entscheidung

Im August hatte sich Brignone erneut am linken Bein operieren lassen. Anfang der Woche kehrte sie ins Training zurück, doch die Beschwerden blieben.

„Es war wirklich eine schwierige Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um zurückzukommen, erlaubt mir diese Verletzung keine Rückkehr“, erklärte Brignone. Einen Wunsch hat sie dennoch: „Ich würde aber gerne noch ein letztes Mal am Starttor stehen, um mich von dem Sport, den ich so sehr liebe, und von euch allen zu verabschieden.“ Wann und wo das sein könnte, ließ sie offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.