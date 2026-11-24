Die eine Olympiasiegerin steigt nach ihren Viruserkrankungen in den Weltcup ein, und auch von der anderen gibt es gute Nachrichten.

Ski-Olympiasiegerin Sofia Goggia hat ihre Viruserkrankungen offenbar gut überstanden und fühlt sich bereit für den leicht verspäteten Saisoneinstieg. Die 34-Jährige werde am Samstag beim Weltcup-Riesenslalom in Killington im US-Bundesstaat Vermont starten, teilte der Italienische Wintersportverband (FISI) am Dienstag mit.

Auch von Goggias Teamkollegin, der Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone (36), gibt es gute Nachrichten: Die Königin der Spiele von Mailand steht wieder auf Skiern. Ein Comeback-Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

Goggia kehrt in Vermont zurück

Goggia hatte den traditionellen Saisonauftakt Ende Oktober mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden wegen der Infektionen verpasst. Sie hatte ihr Trainingslager in Südamerika vorzeitig abbrechen müssen, um sich in Italien behandeln zu lassen.

Brignone stand in Cervinia im Aostatal wieder auf Skiern – 91 Tage nach einem erneuten chirurgischen Eingriff, bei dem Metallteile aus ihrem im April 2025 schwer verletzten Bein entfernt wurden. Der Verband sprach von einem „ersten Schritt auf dem Weg zurück ins Training“. Brignone hat sich die WM in Crans-Montana/Schweiz (1. bis 14. Februar 2027) zum Ziel gesetzt.