Ski-Star Cyprien Sarrazin erhält zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz grünes Licht für seine Rückkehr auf die Weltcup-Bühne.

Cyprien Sarrazin steht vor seiner Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup. Der französische Skiverband nominierte den 32-Jährigen am Montag für den ersten Super-G der Saison am Samstag in Copper Mountain. Damit könnte der Franzose nach knapp zwei Jahren Pause wieder ein Weltcuprennen bestreiten.

Sarrazin war im Dezember 2024 beim Abfahrtstraining in Bormio schwer gestürzt und hatte unter anderem eine Hirnblutung erlitten. Der zweimalige Kitzbühel-Abfahrtssieger lag mehrere Tage im Koma.

Sarrazin hat lange Reha-Phase hinter sich

Ein Trainingslager in Argentinien im September verlief positiv. Anfang November äußerte sich der 32-Jährige zuversichtlich mit Blick auf eine angepeilte Rückkehr.

„Es gibt immer Zweifel, Ängste“, sagte Sarrazin bei einem Medientermin in Paris über seine lange Reha-Phase, „aber wenn man an sich selbst glaubt, kann man davon überrascht werden, wie schnell sich die Dinge zum Guten wenden und wie weit man es bringen kann.“

Sarrazin war im Winter 2023/2024 der Durchbruch im Weltcup gelungen, als er unter anderem beide Abfahrtsrennen in Kitzbühel sowie anschließend in Bormio gewann. Darüber hinaus siegte er beim Super-G in Wengen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.