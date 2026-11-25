Die Italienerin hat weiterhin Schmerzen im linken Bein - und sieht sich zu einem drastischen Schritt gezwungen.

Die zweimalige Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone (36) hat ihr Karriereende erklärt. Die Italienerin gab ihren Rücktritt aufgrund von anhaltenden Schmerzen in ihrem Bein bekannt. Sie war erst am Montag auf die Skier zurückgekehrt.

„Nach diesen zwei Tagen auf dem Schnee habe ich festgestellt, dass es meinem Bein immer noch nicht gut geht und es vor allem zu sehr schmerzt. Deshalb habe ich beschlossen, meine sportliche Karriere zu beenden und nicht mehr an Wettkämpfen teilzunehmen“, schrieb die 36-Jährige. Brignone hatte sich im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften im Val di Fassa bei einem schweren Sturz einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes am linken Bein sowie einen Kreuzbandriss erlitten.

Trotz der schweren Verletzungen gewann Brignone bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Zuletzt hatte sie wieder mit dem Training für die kommende Weltcup-Saison begonnen. Am Montag stand sie in Cervinia im Aostatal wieder auf Skiern – 91 Tage nach einem neuerlichen chirurgischen Eingriff, bei dem Metallteile aus ihrem Bein entfernt worden waren.

Es sei natürlich eine „sehr schwierige Entscheidung“, schrieb Brignone: „Obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Rennstrecke zurückzukehren, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu.“ Sie wolle jedoch „noch ein allerletztes Mal am Start stehen, um mich von diesem Sport, den ich so sehr liebe, und von euch allen zu verabschieden.“