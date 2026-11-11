Im Sommer jagt sie Bestzeiten auf der Tartanbahn, im Winter rast sie durch den Eiskanal. Talea Prepens lebt die Kontraste. In einem Podcast spricht die 24-Jährige über ihr sportliches Doppelleben.

Eigentlich wollte Talea Prepens auf der Tartanbahn olympische Geschichte schreiben, mit Spikes unter den Füßen, als Einzelkämpferin. Stattdessen raste die 24-Jährige im Februar zusammen mit Bob-Pilotin Kim Kalicki mit mehr als 100 km/h durch den olympischen Eiskanal von Cortina d’Ampezzo.

Dabei gehört Prepens auf der Laufbahn seit Jahren zu Deutschlands größten Sprinttalenten. Schon mit 15 Jahren krönte sie sich zur U18-Weltmeisterin über 200 Meter, gewann 2021 mit der Staffel U23-Gold. Bei den Deutschen Meisterschaften sprintete sie in diesem Jahr in 22,89 Sekunden zu 200-Meter-Silber und qualifizierte sich für die Europameisterschaften in Birmingham.

Doch während andere Athletinnen ihre gesamte Energie in eine Sportart stecken, jagt Prepens gleich in zwei Welten der Spitze hinterher. Im Sommer kämpft sie auf der Tartanbahn um Hundertstelsekunden, im Winter schiebt sie einen Bob durch den Eiskanal.

Der Kampf gegen die Uhr ist derselbe geblieben, nur der Untergrund hat sich verändert. Und ihr ursprünglicher Olympia-Traum? Der lebt noch immer.

Olympia im Bob! Prepens wagt den Sprung ins Unbekannte

Die gebürtige Cloppenburgerin hatte ihren sportlichen Weg eigentlich längst eingeschlagen. Als Kind entdeckte sie ihre Begeisterung für die Leichtathletik. Prepens Vater ist Trainer, ihr Bruder Torben Zehnkämpfer. Dass sie eines Tages auch im Wintersport zur deutschen Spitze gehören würde, war nicht geplant – bis ein Trainer aus Magdeburg auf die schnelle Niedersächsin aufmerksam wurde und ihr einen ungewöhnlichen Vorschlag machte: Warum nicht mal einen Bob anschieben?

„Ich möchte am Ende nichts bereuen, ich möchte es zumindest versucht haben“, erinnerte sich Prepens im Podcast Auszeit der OM-Medien an ihre Entscheidung. Der Trainer hatte ihr früh aufgezeigt, dass sogar eine Teilnahme an Olympischen Spielen möglich sein könnte. Prepens wagte den Sprung ins Unbekannte.

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Im Februar 2025 bestritt sie ihr erstes Bobrennen – nur ein Jahr später stand sie mit Pilotin Kim Kalicki tatsächlich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo am Start. Prepens und Kalicki durchlebten ein dramatisches Herzschlagfinale: Nach vier Läufen fehlten dem Duo lediglich 15 Zehntel zu Bronze.

Zusammen mit Bob-Pilotin Kim Kalicki startete Anschieberin Talea Prepens im Februar bei den Olympischen Spielen Zusammen mit Bob-Pilotin Kim Kalicki startete Anschieberin Talea Prepens im Februar bei den Olympischen Spielen © IMAGO/Revierfoto

„Es ist ja nur der vierte Platz“

Ein vierter Platz bei Olympia – für viele Sportler ein Erfolg, für andere die bitterste Platzierung überhaupt. Prepens blickte mit Stolz auf ihre Premiere zurück. „Ich habe halt bei diesen ersten 40 Metern wirklich alles rausgeholt, was in meiner Macht stand“, erzählte sie.

Umso mehr ärgerten sie manche Reaktionen auf das Ergebnis: „Ich fand es danach ein bisschen schade, weil viele gesagt haben: Ja, es ist ja nur der vierte Platz.“ Für Prepens ist die Sache klar: „Wir sind ja Vierte bei Olympia geworden. Und das sollte man eher feiern und nicht irgendwie schlechtmachen.“

Wie der Eiskanal sie auf der Bahn schneller macht

Sommer und Winter sind für sie längst keine Gegensätze mehr. Prepens braucht die Explosivität aus der Leichtathletik, um den Bob auf Geschwindigkeit zu bringen und sie braucht das Anschubtraining, um auf der Laufbahn zu beschleunigen.

Ihre beiden Disziplinen verbindet eine entscheidende Fähigkeit: so schnell wie möglich auf Tempo kommen. Während Prepens auf der Laufbahn vor allem über 200 Meter glänzt, muss sie beim Bobanschub auf 40 Metern maximales Tempo entwickeln.

Nach vielen Jahren auf der Laufbahn fand Prepens in der neuen Disziplin frische Motivation – und etwas, das sie im Sprint vermisst hatte: „Der Bobsport bietet mir etwas, was die Leichtathletik vielleicht nicht so hat: den Teamgeist.“

Plötzlich entscheidet nicht mehr nur ihre eigene Leistung über Erfolg und Niederlage. Im Zweierbob muss jeder Schritt sitzen, jede Bewegung mit der Pilotin harmonieren. Aus der Einzelkämpferin wird eine Teamplayerin.

Die 24-jährige Talea Prepens führt ein sportliches Doppelleben Die 24-jährige Talea Prepens führt ein sportliches Doppelleben © IMAGO/Beautiful Sports International

Zwischen Trainingsplatz, Eiskanal und Hörsaal

So sehr die beiden Sportarten einander ergänzen, so anspruchsvoll ist der Alltag dazwischen. Während andere Leichtathletinnen nach der Sommersaison regenerieren und langsam in die Vorbereitung einsteigen, beginnt für Prepens bereits das nächste Kapitel.

Und als wäre dieser Wechsel zwischen zwei Leistungssportarten nicht schon Herausforderung genug, studiert Prepens nebenbei Hörtechnik und Audiologie im Master. Ein Pensum, das einiges fordert, wie sie selbst gesteht: „Es gibt natürlich immer Zeitpunkte, wo man sagt: Warum mache ich den Sport? Warum stecke ich da so viel Zeit rein?“

Besonders die vielen Reisen zehren an ihren Kräften. Während sich Freundinnen spontan treffen, sitzt Prepens häufig im Auto oder steht auf dem Trainingsplatz. Zeit für ein normales Leben bleibt oft nur zwischen zwei Einheiten.

Dennoch will sie auf keine ihrer beiden sportlichen Welten verzichten. Denn trotz aller Belastung überwiegt die Begeisterung. „Im Großen und Ganzen habe ich Spaß am Training. Und ich glaube, wenn der weg ist, dann quält man sich nur noch.“

Bob und Sprint – das gab es doch schon häufiger?

Ganz neu ist dieser Spagat zwischen Tartanbahn und Eiskanal allerdings nicht. Alexandra Burghardt machte es vor: 2022 gewann die Sprinterin Olympia-Silber im Zweierbob, zwei Jahre später holte sie mit der deutschen Sprintstaffel Bronze in Paris.

Auch Gina Lückenkemper liebäugelte bereits öffentlich mit einem Ausflug in den Bobsport. „Also ausprobieren würde ich es auf jeden Fall“, antwortete sie im Gespräch mit SPORT1 auf das Angebot von Bob-Pilotin Laura Nolte, sie könne Lückenkemper mal mit zum Anschubtraining nehmen.

Für Prepens könnte Burghardts außergewöhnliche Karriere zur Blaupause werden. Denn während sie ihren olympischen Traum im Eiskanal bereits verwirklicht hat, steht die ganz große Herausforderung auf der Laufbahn noch bevor.

Ein olympischer Traum ist noch offen

Inzwischen richtet sich der Blick der 24-Jährigen wieder auf den Winter. Nach ihrem gelungenen Olympia-Debüt will sie sich erneut im deutschen Bobteam behaupten, möglichst im Weltcup starten und bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer dabei sein. Beim zentralen Anschubtest in Magdeburg avancierte sie mit Abstand zur schnellsten Anschieberin. Nach dem verletzungsbedingten Saisonaus von Kim Kalicki schiebt Talea Prepens in diesem Winter den Bob der Jugend-Europameisterin Charlotte Candrix an.

Doch die Tartanbahn lässt sie nicht los. „Das absolute i-Tüpfelchen wäre natürlich, noch mal eine Olympiade in der Leichtathletik bestreiten zu dürfen“, verrät Prepens. Dass die Konkurrenz im deutschen Frauensprint enorm ist, weiß sie nur zu gut. „Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber man darf träumen.“

Vielleicht führt sie ihr Weg also eines Tages tatsächlich dorthin, wo ihre olympische Geschichte ursprünglich beginnen sollte: auf die Tartanbahn. Mit Spikes unter den Füßen und Hundertstelsekunden im Visier.

Bis dahin bleibt Talea Prepens eine Athletin zwischen zwei Jahreszeiten. Eine, die im Sommer Anlauf nimmt, um im Winter durchzustarten – und umgekehrt.