Bahn mit enormer „Strahlkraft“: Wiedereröffnung am Königssee

Mehr als fünf Jahre nach der weitgehenden Zerstörung wird die Bahn am Königssee wiedereröffnet. Auch der Schlitten-Nachwuchs soll davon profitieren.

Die erste Fahrt gehörte natürlich dem Doppel-Olympiasieger. Zusammen mit Bürgermeister Stefan Kraus raste Johannes Lochner die wiedervereiste Bahn am Königssee hinunter, im Ziel bekam der mittlerweile zurückgetretene Zweier- und Viererbob-Champion von Cortina d’Ampezzo das Grinsen nicht aus dem Gesicht. „Jetzt ist es nach fünf Jahren endlich wieder losgegangen. Zwischenzeitlich habe ich schon nicht mehr daran geglaubt“, sagte Lochner.

Im Juli 2021 war die Bahn am Königssee durch schwere Regenfälle und eine darauf folgende Fels- und Schlammlawine weitgehend zerstört worden, der Wiederaufbau zog sich über fünf Jahre hin. Am Mittwoch wird die Bahn durch Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder feierlich wiedereröffnet, den sportlichen Rahmen bieten die Deutschen Meisterschaften im Rennrodeln. Für den Schlitten-Standort Bayern und die Nachwuchsentwicklung ist die 1969 errichtete Bahn von immenser Bedeutung.

„Das Wichtigste für mich ist, dass die Kinder wieder hierher zurückkommen“, sagte Rodel-Altstar Felix Loch, der selbst auf der Bahn zum dreimaligen Olympiasieger geformt wurde und mit seiner Familie in Schöngau am Königssee lebt.

Der Rodel-Weltcup kehrt im März nach Königssee zurück. 2028 steht mit der WM im Rennrodeln ein Highlight an. Der Bob-Weltcup macht in diesem Winter schon im Januar Halt im Berchtesgadener Land. Davon soll auch der Tourismus in der Region profitieren.

DEINE MEINUNG

„Im Umkreis haben vor allem die Hoteliers gespürt, was für eine Strahlkraft die Bahn hat“, sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Trotz der Anlagen in Winterberg, Altenberg und Oberhof habe es für ihn nie Zweifel am Wiederaufbau gegeben. „Die Wertschöpfung und die Werbewirkung, die die Bilder von der Bahn in aller Welt erzielen, sind enorm. Ich hätte mir nie vorstellen können, die Bahn nicht mehr aufzubauen“, so Schwab.

Rund 58,5 Millionen Euro waren für den Wiederaufbau eingeplant, die Anlage soll unter anderem durch eine große Geröllsperre künftig besser vor Hochwasser geschützt werden. Dahinter befindet sich ein Auffangbecken mit rund 7000 Kubikmetern Fassungsvermögen. Kritik kam vom Bund Naturschutz, da die Bahn in einem geologischen Hochrisikogebiet liegt. Der ursprünglich 23 Meter hohe Herren-Startturm wurde in der Folge umgeplant und fällt deutlich niedriger aus.