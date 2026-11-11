Olympia-Weitspringerin Laura Raquel Müller wagt überraschenden Wechsel

Von der Weitsprunggrube in den Eiskanal: Die deutsche Olympia-Teilnehmerin Laura Raquel Müller stellt sich einer völlig neuen Herausforderung. Ihr großes Ziel bleibt dabei unverändert.

Bislang ging es in der Karriere von Laura Raquel Müller vor allem darum, weit zu springen. Jetzt soll sie möglichst schnell einen Bob auf Geschwindigkeit bringen. Die deutsche Weitspringerin tauscht für die Wintersaison die Tartanbahn gegen den Eiskanal und schließt sich dem Bobteam von Eintracht Frankfurt an.

Die 22-Jährige, die Deutschland bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Weitsprung vertrat und Platz 20 belegte, wagt damit einen bemerkenswerten sportlichen Spagat. Ganz verabschieden will sie sich von der Leichtathletik allerdings nicht.

„Ich habe wieder frischen Wind gebraucht und den habe ich im Bob-Team der Eintracht Frankfurt gefunden“, erklärte Müller in einer Mitteilung ihres Vereins. Sie sei froh über ihre Entscheidung und freue sich auf die kommenden Aufgaben. Hinter Müller liegt eine enttäuschende Saison, die vor allem durch eine sportlich schwierige Sommerphase inklusive Trainer-Trennung geprägt war.

Von Olympia in Paris zur Bob-WM?

Im Weitsprung liegt ihre persönliche Bestleistung bei 6,81 Metern, 2023 gewann sie Bronze bei den U20-Europameisterschaften. Es folgten weitere nationale und internationale Auftritte inklusive Top-Platzierungen. Nun soll ihre Explosivität beim Anschieben des mindestens 170 Kilogramm schweren Bobs zum Vorteil werden. Bei den zentralen Leistungstests zum Saisonauftakt überzeugte die Leichtathletin bereits mit Platz fünf.

Auch Trainer Tim Restle sieht großes Potential. „Wir arbeiten gemeinsam daran, dass sie bereits im Februar den Sprung zur Junioren-Weltmeisterschaft schafft“, erklärte er. Müller bringe dafür hervorragende Voraussetzungen mit. Die Titelkämpfe finden am 10. und 11. Februar 2027 auf der Strecke am Königssee statt, die erst vor wenigen Tagen nach ihrer Zerstörung 2021 wiedereröffnet wurde.

Nicht die erste Leichtathletin, die den Spagat wagt

Müllers Wechsel ist allerdings kein Abschied vom Weitsprung. Während sie im Winter für Eintracht Frankfurt im Bob antritt, bleibt sie in der Leichtathletik der TSG Öhringen treu. Langfristig verfolgt sie sogar zwei olympische Ziele: die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen.

Mit dem Wechsel in den Eiskanal ist Müller nicht die Erste: Sprinterin Alexandra Burghardt gewann 2022 Olympia-Silber im Zweierbob, Talea Prepens belegte bei den Winterspielen 2026 als Anschieberin Rang vier. Auch Deutschlands Sprintstar Gina Lückenkemper liebäugelte bereits öffentlich mit einem Abstecher in den Bobsport.

DEINE MEINUNG

Bei der Eintracht ist Müller zudem nicht die einzige Quereinsteigerin. Auch Sprinterin Samira Heygster versucht sich künftig im Bobsport. Mit Kimi Dauth, dem Sohn des früheren Zehnkämpfers und Bobfahrers Thorsten Dauth, kommt ein weiterer Neuzugang hinzu.

Für Müller beginnt damit ein neues Kapitel. Die Disziplin ist eine andere, der olympische Traum bleibt. Nur der Weg dorthin führt jetzt auch über das Eis.