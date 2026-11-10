Bob: Nolte und Friedrich führen Weltcup-Aufgebot an

Die Saison beginnt Ende September, das Team steht zunächst nur bis zum Jahreswechsel.

Angeführt von Olympiasiegerin Laura Nolte und Rekordweltmeister Francesco Friedrich geht das deutsche Bob-Aufgebot in den neuen Weltcup-Winter. Zum Abschluss der Selektionsrennen des deutschen Verbandes BSD gab Bundestrainer René Spies am Dienstag seinen Kader für die erste Saisonhälfte bekannt, Nolte und Friedrich hatten die finalen Ausscheidungsrennen in Altenberg dominiert.

Friedrich ist bei den Männern nun der einzige Pilot, der für die gesamte Saison in beiden Schlitten nominiert ist. Der Olympia-Dritte Adam Ammour wird zudem den gesamten Winter im Zweier bestreiten, im Vierer hat er seinen Platz zunächst bis zum Jahreswechsel sicher. Nachwuchspilot Max Illmann bestreitet im Zweier und im Vierer die vier Weltcups vor Silvester. „Wir schauen uns die Ergebnisse bis dahin an, danach fallen die weiteren Entscheidungen mit Blick auf die WM in Lillehammer“, sagte Spies.

Bei den Frauen bestreiten Nolte und Lisa Buckwitz die gesamte Saison im Zweier und im Monobob. Die Nachwuchskräfte Leona Klein und Charlotte Candrix fahren vor Weihnachten in beiden Schlitten jeweils zwei Weltcups. Auch hier wird über die weitere Besetzung im Anschluss entschieden.

Die Weltcup-Saison beginnt am letzten November-Wochenende im sächsischen Altenberg. Bis Anfang Februar stehen insgesamt acht Stationen im Programm, neben Altenberg sind die wiedereröffnete Bahn am Königssee (15. bis 17. Januar) und Winterberg (29. bis 31. Januar) die weiteren Heim-Weltcups des deutschen Teams. Höhepunkt des Winters ist die WM im norwegischen Lillehammer (15. bis 28. Februar).