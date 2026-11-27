Bob-Dominatorin Laura Nolte geht wieder als große Favoritin in den Winter. Der Auftakt gelingt.

Bob-Dominatorin Laura Nolte hat einen perfekten Start in die neue Weltcup-Saison hingelegt. Die Olympia-Zweite gewann den Auftakt im Monobob im sächsischen Altenberg souverän mit 0,25 Sekunden Vorsprung auf Teamkollegin Lisa Buckwitz. Weltcup-Debütantin Leona Klein rundete ein starkes deutsches Ergebnis als Fünfte (+1,13) ab. Den dritten Platz sicherte sich die Australierin Bree Walker (+0,54).

Die 28 Jahre alte Nolte vom BSC Winterberg setzte damit im ersten internationalen Rennen nach den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo das erhoffte Ausrufezeichen. Ihren Vorsprung von 0,27 Sekunden nach dem ersten Lauf brachte sie mit einer sehr sauberen zweiten Fahrt sicher ins Ziel. „Ich bin mega, mega zufrieden“, sagte Nolte, die nach einer anstrengenden Woche eigentlich am „Energietiefpunkt“ gewesen sei: „Den Schwung können wir mitnehmen für den Zweierbob.“

In Norditalien hatte Nolte, die im neuen Winter dank einer Kooperation mit dem Vereinslogo von Borussia Dortmund auf dem Schlitten fährt, im Februar Silber im Monobob und Gold im Zweierbob gewonnen. Bei den deutschen Meisterschaften musste sie sich zuletzt im Mono aber Buckwitz (BRC Thüringen) geschlagen geben.

Deutsche Pilotinnen gelten als klare Favoritinnen

Die deutschen Pilotinnen gelten auch in diesem Winter als klare Favoritinnen – zumal die große internationale Konkurrenz fehlt: Monobob-Olympiasiegerin Elana Meyers Taylor (USA) verpasst die gesamte Saison aus gesundheitlichen Gründen, Kaillie Humphries (USA), zweimalige Bronzemedaillengewinnerin in Norditalien, erwartet ihr zweites Kind und setzt ebenfalls aus. Mit Kim Kalicki (Meniskusriss) fehlt dem deutschen Team allerdings ebenfalls eine erfahrene Pilotin im Weltcup.

Für die Frauen steht am Sonntag noch das Zweierbob-Rennen auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg an. Die Männer um den langjährigen Dominator Francesco Friedrich steigen am Samstag im Zweier in den Weltcup ein.