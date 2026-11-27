Der BVB geht eine Partnerschaft mit Olympiasiegerin Laura Nolte ein. Auch Skeletonsportler Axel Jungk ist mit an Bord.

Mit dem Vereinslogo von Borussia Dortmund auf einem gelben Bob rast Olympiasiegerin Laura Nolte künftig durch den Eiskanal. Zum Weltcup-Auftakt im sächsischen Altenberg gab der Fußball-Bundesligist am Freitag die Partnerschaft bekannt.

Neben Nolte unterstützt der BVB künftig auch Skeletonsportler Axel Jungk. Die Partnerschaft soll beide auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen begleiten.

Laura Nolte mit BVB-Schal Laura Nolte mit BVB-Schal © IMAGO/Maximilian Koch

„Diese Kooperation bedeutet mir sehr viel und ist ein starkes Zeichen für sportartübergreifende Förderung“, sagte Nolte, die unweit von Dortmund in Unna geboren wurde. „Ich freue mich darauf, mit dem BVB-Logo auf dem Bob durch die Eiskanäle dieser Welt zu fahren und die schwarz-gelben Farben zu repräsentieren“, so die 28-Jährige, die am Freitagvormittag in Altenberg ihr erstes Monobob-Rennen der Saison bestritt.

Bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien gewann Nolte im Monobob die Silbermedaille. Im Zweierbob holte sie wie schon 2022 in Peking Gold.

Am Freitagnachmittag startet auch Jungk in die Saison. Er gewann in Cortina zweimal Silber, im Einzel und im Mixed-Team. „Den BVB an meiner Seite zu wissen, ist für mich ein echter Kindheitstraum“, sagte der 35-Jährige.

Kurios: Während der BVB den Sponsoringvertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall nicht verlängert, ist Rheinmetall unlängst beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) eingestiegen, dem Verband von Nolte und Jungk.