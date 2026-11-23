Nachdem Borussia Dortmund angekündigt hatte, die Partnerschaft nicht zu verlängern, steigt der Rüstungskonzern nun im Wintersport ein.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird nach dem angekündigten Ende des umstrittenen Sponsorings von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund neuer Partner des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Wie der BSD am Montag im Rahmen seiner Saisoneröffnung in Herzogenaurach verkündete, gilt der Deal zunächst bis 2030.

Unterstützung gibt es nicht nur finanziell: Rheinmetall wird neben der Sponsoring-Partnerschaft auch seine bautechnischen Erfahrungen mit dem BSD teilen. Das Unternehmen, das sich mit Technologien für extreme Temperaturen auskennt, soll dem Verband so Fachwissen weitergeben.

Mitte November hatte Borussia Dortmund angekündigt, den bis 2027 gültigen Sponsoringvertrag mit dem Rüstungskonzern nicht zu verlängern. Der BVB hatte die Zusammenarbeit mit Rheinmetall im Mai 2024 verkündet und dafür massive Kritik auch vonseiten der eigenen Fans erhalten.