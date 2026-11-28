Ilia Malinin bricht bei der NHK Trophy den Weltrekord im Kurzprogramm - ein Erfolg, mit dem er selbst nicht gerechnet hat.

Ilia Malinin starrt auf die Anzeigetafel und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Der Eiskunstlauf-Star aus den USA hat beim Grand Prix in Japan einen Weltrekord im Kurzprogramm aufgestellt. Für seinen Auftritt zur Musik „Cantata Memoria“ von Karl Jenkins erhält der 21-Jährige 114,81 Punkte. Damit übertrifft er die Bestmarke seines Landsmanns Nathan Chen um 0,84 Punkte.

Der dreimalige Weltmeister zeigt einen vierfachen Flip, einen dreifachen Axel und eine Kombination aus vierfachem Lutz und dreifachem Toeloop.

Malinin ist von eigener Leistung überrascht

„Ich habe mit so einer hohen Wertung nicht gerechnet“, sagte Malinin, der als „Vierfach-Gott“ bekannt ist: „Aber ich glaube, dass mich das japanische Publikum hier in Japan so angefeuert hat, dass ich meine beste Leistung abrufen konnte. Das hat mir wirklich geholfen, diese Punktzahl zu erreichen.“

Mit 18,03 Punkten Vorsprung auf den Japaner Shun Sato führt Malinin das Feld nach dem Kurzprogramm an. Der Schweizer Lukas Britschgi belegt mit 90,81 Punkten Rang fünf. Auf den drittplatzierten Franzosen Kevin Aymoz fehlen ihm 3,34 Punkte.

Olympia-Enttäuschung nach Rekordserie

Bereits im vergangenen Jahr hatte Malinin mit 238,24 Punkten einen Weltrekord in der Kür aufgestellt. Damals landete der Amerikaner sieben Vierfachsprünge in einem Programm. Als Favorit reiste er zu den Olympischen Spielen in Italien, nachdem er 14 Wettkämpfe in Folge gewonnen hatte. Dort stürzte er in der Kür zweimal und fiel vom ersten auf den achten Platz zurück.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.