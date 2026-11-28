Die Oberstdorferin erfüllt im finnischen Kuusamo die WM-Norm. Wie schon am Freitag stehen drei Schwedinnen auf dem Podest.

Laura Gimmler hat für die erste Top-10-Platzierung einer deutschen Skilangläuferin im WM-Winter gesorgt. Die Oberstdorferin sprintete beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kuusamo auf den achten Rang und erfüllte bereits die WM-Norm. Nicht zu schlagen war Olympiasiegerin Linn Svahn, wie schon am Freitag über zehn Kilometer standen drei Schwedinnen auf dem Podest.

Gimmler, die bei Olympia an der Seite von Coletta Rydzek Bronze im Teamsprint gewonnen hatte, verpasste im klassischen Stil das Finale der besten sechs Läuferinnen nur um 0,3 Sekunden. „Da war noch mehr drin, auf der Zielgeraden war ich leider ein bisschen eingeklemmt. Dennoch habe ich mich ziemlich stark gefühlt“, sagte die 32-Jährige.

Für Rydzek (30.) war dagegen ebenso wie für Theresa Fürstenberg (20.) im Viertelfinale Endstation. „Die Form ist leider noch nicht ganz da, wo ich sie gerne hätte“, sagte die Oberstdorferin Rydzek.

Bei den Männern wartet Dominator Johannes Hösflot Kläbo weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Der Norweger, am Freitag „nur“ Dritter über zehn Kilometer, musste sich als Zweiter seinem Teamkollegen Oskar Opstad Vike geschlagen geben. Die deutschen Starter Jan Stölben (38.) und Elias Keck (65.) scheiterten im Prolog.

Ebenfalls im Sprint im Einsatz war am Samstag Victoria Carl – allerdings im zweitklassigen FIS-Cup. Im zweiten Rennen nach ihrer langen Dopingsperre landete die eher auf der Distanz starke Carl im norwegischen Gaalaa auf Rang vier.

Carl musste in dem nur 100 Einwohner zählenden Dorf in Zentralnorwegen an den Start gehen, da sie nach ihrer Sperre nicht über die nötigen FIS-Punkte für einen Einsatz im Weltcup verfügte. Nach ihrem Sieg am Freitag über zehn Kilometer steht ihrem Weltcup-Comeback am kommenden Wochenende aber nichts mehr im Wege.