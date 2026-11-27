Während Schweden einen Dreifachsieg feiert, sorgt die Russin Natalja Terentjewa bei ihrer Weltcup-Rückkehr für Aufsehen.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ist mit einem ordentlichen 15. Platz in die letzte Saison ihrer Karriere gestartet. Angefeuert von ihrer Familie war die 30-Jährige über zehn Kilometer im finnischen Kuusamo beste Deutsche. Der Sieg ging an die sechsmalige Weltmeisterin Ebba Andersson, die einen schwedischen Dreifachtriumph anführte.

Für Aufsehen sorgte die Russin Natalja Terentjewa, die erstmals seit vier Jahren wieder im Weltcup am Start war und Vierte wurde. Terentjewa, die unter ihrem Mädchennamen Neprjajewa 2021/22 die Tour de Ski gewonnen hatte, zeigte sich in glänzender Verfassung. Obwohl in Finnland ein Einreiseverbot auch für russische Sportler mit gültigem Schengen-Visum gilt, durfte Terentjewa starten, da sie bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits im Land war.

Hennig Dotzler hatte bei acht Grad unter dem Gefrierpunkt im Ziel 52,8 Sekunden Rückstand auf Andersson, die vor ihren Teamkolleginnen Linn Svahn und Frida Karlsson siegte. „Der Wettkampf hier war wie immer hart. Trotzdem war mir immer bewusst, dass ich das letzte Mal hier den Berg hoch gehe“, sagte Hennig Dotzler, die unter anderem von ihrem Vater und Bruder angefeuert wurde, in der ARD.

Hinter Hennig Dotzler landeten aus deutscher Sicht Helen Hoffmann (16.), Pia Fink (26.), Laura Gimmler (27.) und Katherine Sauerbrey (30.). Victoria Carl, die an der Seite von Hennig Dotzler 2022 Olympia-Gold im Teamsprint geholt hatte, muss an diesem Wochenende nach abgelaufener Dopingsperre zunächst im zweitklassigen FIS-Cup antreten, um einen Startplatz im Weltcup zu sichern.