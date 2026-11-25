Therese Johaug schlägt Alarm. Die norwegische Langlauf-Legende sieht die Zukunft des Frauen-Nationalteams gefährdet und übt deutliche Kritik an den aktuellen Strukturen.

Eine Ausnahmeerscheinung des Wintersports sorgt sich um ihre Erbinnen: Skilanglauf-Ikone Therese Johaug hat die zunehmende Zersplitterung im norwegischen Frauen-Langlauf scharf kritisiert.

Die 14-malige Weltmeisterin und vierfache Olympiasiegerin blickt skeptisch auf den nicht nur in ihrem Land und ihrer Sportart zunehmend verbreiteten Trend, dass mehrere Athletinnen eigene Trainingsmodelle außerhalb des Teams verfolgen. Die 38 Jahre alte Johaug sieht die Leistungskultur der Nationalmannschaft in Gefahr.

Wintersport: Therese Johaug irritiert über ihre Erbinnen

Auslöser der Debatte war die Aussage von Nachwuchsläuferin Milla Grosberghaugen Andreassen, die Anfang des Monats an einem Nationalmannschaftslehrgang praktisch allein mit Trainerin Marit Björgen teilgenommen hätte. Die übrigen Kaderathletinnen fehlten aus unterschiedlichen Gründen.

„Ich finde es sehr unglücklich, dass wir in diese Lage gekommen sind“, sagte die nach dem vergangenen Winter endgültig zurückgetretene Johaug in ihrer neuen Rolle als Expertin für das öffentlich-rechtliche Medium NRK. Aus ihrer Sicht ist die gemeinsame tägliche Arbeit entscheidend für den sportlichen Erfolg eines Teams.

Johaug betonte, wie sehr sie selbst einst vom Training mit den besten Läuferinnen profitiert habe. Gemeinsame Einheiten und eine starke Leistungskultur würden sich unmittelbar in den Ergebnissen widerspiegeln.

Deshalb fordert Johaug mehr Einsatz von Verband und Athletinnen: „Die Mädchen müssen es wirklich wollen. Sie müssen dort sein, wo etwas passiert, und zu dieser Gemeinschaft beitragen. Wenn sie das selbst nicht wollen, dann brauchen wir keine Nationalmannschaft.“

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Auch Weggefährtin Weng irritiert

Hintergrund des Konflikts ist der Wunsch mehrerer Athletinnen, weiterhin in eigenen Strukturen zu trainieren. Unter anderem Karoline Simpson-Larsen und Karoline Grötting wollten ihre Arbeit mit dem privaten Team Anlegg Öst fortsetzen. Aufgrund der Regularien des norwegischen Skiverbandes hätten sie außerhalb der Nationalmannschaft jedoch kaum Chancen auf Weltcup-Starts gehabt und schlossen sich deshalb dem Verbandsteam an.

Simpson-Larsen bemängelte vor allem die fehlende tägliche Betreuung im Nationalteam. Diese erhalte sie in ihrem privaten Umfeld in Lillehammer deutlich besser. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die aktuelle Situation von außen ungewöhnlich wirke.

Auch Johaugs noch aktive Weggefährtin Heidi Weng ist verwundert über die Entwicklung: Eine Konstruktion, bei der Athletinnen gleichzeitig anderen Teams angehörten und Teil der Nationalmannschaft seien, habe sie in ihrer Karriere nie erlebt: „Als ich jung war, haben nur diejenigen, die lange dabei waren und schon Goldmedaillen in der Vita hatten, solche Wünsche erfüllt bekommen.“

Norwegens Langlauf-Chefin Cathrine Instebö kündigte bereits an, die Situation aufzuarbeiten. Künftig sollten die besten Läuferinnen wieder häufiger gemeinsam trainieren. Johaug hält dies für dringlich: „Wenn wir auch in Zukunft eine Nationalmannschaft haben wollen, müssen wir uns schon jetzt darum kümmern.“



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.