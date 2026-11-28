Titelverteidiger Felix Loch liegt vor Olympiasieger Max Langenhan, verpasst aber eine historische Bestmarke.

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat beim Weltcup-Auftakt in Winterberg einen perfekten Saisonstart und den alleinigen Rekord für die meisten Weltcupsiege knapp verpasst.

Im verschneiten Sauerland wurde der 37-Jährige mit einem Rückstand von 0,126 Sekunden auf den Österreicher Nico Gleirscher Zweiter, lag damit aber vor Olympiasieger Max Langenhan (+0,246) auf Rang drei. Mit 57 Weltcupsiegen bleibt Loch damit gleichauf mit dem Italiener Armin Zöggeler.

„Es hätte mich sehr gefreut, aber ich bin natürlich mega froh, dass der Druck weg ist und die Saison angefangen hat“, sagte Loch in der ARD über den verpassten Rekord. Mit Blick auf einen ausgebliebenen deutschen Tagessieg in Winterberg sagte Loch: „Das war jetzt ein guter Einstand. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.“

Knapp zehn Monate nach dem enttäuschenden sechsten Platz bei Olympia lag Loch bereits nach dem ersten Lauf 0,054 Sekunden vor Langenhan. Der zehn Jahre jüngere Olympiasieger konnte sich im zweiten Durchgang zwar steigern, doch auch Loch legte noch einmal zu, verbesserte seine Zeit. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo wurde Fünfter (+0,688).

Nach den verpatzten Winterspielen hatten viele mit dem Karriereende des erfolgreichsten deutschen Einsitzer-Rodlers gerechnet. Der Berchtesgadener erklärte jedoch: „Ich liebe meinen Sport. Und solange ich vorne mitfahren kann, werde ich alles geben, um 2030 wieder für unser Team Deutschland am Start zu stehen.“

Die deutschen Frauen im Einsitzer um Olympiasiegerin Julia Taubitz starten am Sonntag in die Saison.