Das deutsche Duo Marlene Fichtner und Justus Strelow überzeugt in der Single-Mixed-Staffel. Der Sieg geht knapp an Schweden.

Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Justus Strelow hat beim Weltcup im finnischen Kontiolahti den Sieg knapp verpasst, ist aber auf einen starken zweiten Platz gestürmt. Für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) ist es nach Rang zwei von Strelow im Einzel schon die zweite Podestplatzierung des Winters.

Der Sieg in einem spannenden Rennen ging an Schweden mit Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson (0+5). Das Duo lag 2,9 Sekunden vor Deutschland (0+5) und 5,3 Sekunden vor Frankreich (0+6). Der 29 Jahre alte Strelow überholte auf einer starken Schlussrunde noch den Franzosen Eric Perrot, Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters, und Sturla Holm Lägreid aus Norwegen (1+5). Fünfter wurde überraschend Grönland (0+1).

Justus Strelow glänzte im Schlusssprint gegen Eric Perrot Justus Strelow glänzte im Schlusssprint gegen Eric Perrot © IMAGO/Lehtikuva

„Es hat richtig Spaß gemacht. Dass es für Platz zwei gereicht hat, ist die Sahne auf der Kirsche“, sagte Strelow in der ARD.

Erst ein deutscher Sieg in neuer Biathlon-Kategorie

Die Single-Mixed-Staffel wird 2030 bei den Olympischen Winterspielen in Frankreich erstmals ins Programm aufgenommen. Erst einmal hatte es im Weltcup einen Sieg für eine deutsche Single-Mixed-Staffel gegeben. Im Januar 2024 hatte Strelow zusammen mit Vanessa Voigt triumphiert.

„Wir hatten mal wieder überragendes Material, das hat richtig Spaß gemacht“, jubelte der deutsche Athlet: „Ich war froh, dass ich in der Schlussrunde mal jemanden hatte, bei dem ich mich im Windschatten kurz ausruhen konnte. Da konnte ich noch ein bisschen Kräfte sammeln für den letzten langen Sprint. Ich bin froh, dass der Sturla (Laegreid, Anm.) nicht mitgegangen ist und dass es dann noch für den Eric (Perrot) gelangt hat, ist natürlich die Kirsche auf der Sahnehaube.“

DEINE MEINUNG

Nach der Zielkurve seien ihm „schon richtig die Beine eingeschlafen, aber da hatte ich ihn zum Glück schon ein Stück weit überholt, deswegen bin ich froh, dass die Ziellinie früh genug kam.“

Fichtner muss an Drama denken

Hocherfreut reagierte auch Fichtner, die sich aber auch noch an ihr bitteres Erlebnis von Nove Mesto in der Vorsaison erinnert fühlte, als sie im Single-Mixed wegen eines Fehlers noch disqualifiziert wurde.

„Man hat das schon im Hinterkopf. Ich war einfach sehr vorsichtig, dass ich alles irgendwie richtig mache mit den ganzen Regeln. Im Wettkampf ist man dann schon in seinem Ablauf, da denkt man dann explizit dann nicht – aber vor dem Rennen habe ich schon daran gedacht und wollte dann auch alles richtig machen.“

Am Samstag (15.15 Uhr) steht in Kontiolahti noch die Mixed-Staffel (15.15) auf dem Programm. Für den DSV sind Janina Hettich-Walz, Voigt, Philipp Nawrath und Philipp Horn am Start. Keinen Einsatz bei den Staffeln hat Julia Tannheimer, die im Einzel mit Rang sieben überzeugt hatte. „Wir wollen bei ihr nach einem sehr guten Rennen die Belastung bewusst steuern. Wir haben noch viele Rennen“, sagte DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler.

Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag noch die Sprints bei Männern (13.00) und Frauen (16.15) geplant.