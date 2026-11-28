Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht die zweite Staffelentscheidung des Winters an. Das deutsche Quartett kämpft gegen die internationale Konkurrenz um einen Podestplatz. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Rennen verfolgen können.

Die Staffel-Action geht in die nächste Runde: Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti steht die zweite Entscheidung des Tages an. Nach der Single-Mixed-Staffel kämpft nun auch die klassische Mixed-Staffel über 4 x 6 Kilometer um die ersten Staffel-Podestplätze des neuen Winters. Für den Deutschen Skiverband gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Philipp Horn ins Rennen.

Der letzte Sieg einer deutschen Staffel ist fast zehn Jahre her. Am 9. Februar 2017 erkämpfte das Quartett rund um Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp bei der WM im österreichischen Hochfilzen die Goldmedaille. Kann die Sieglosserie heute gebrochen werden?

Biathlon heute live: Wer überträgt die Mixed-Staffel?

Die Mixed-Staffel startet um 15:15 Uhr.

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DSV-Team will an die Weltspitze anknüpfen

Mit seinem zweiten Platz im Einzel über 20 Kilometer hatte Justus Strelow bereits am Donnerstag für einen gelungenen deutschen Weltcup-Auftakt gesorgt. Auch Philipp Horn als Sechster und Weltcup-Debütant Fabian Kaskel als Zwölfter überzeugten.

Bei den Frauen überzeugte vor allem Julia Tannheimer – Voigt brach dagegen spät ein.

Dass die deutschen Staffeln wieder regelmäßiger um Podestplätze kämpfen sollen, hatte der neue DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler bereits im Vorfeld des Weltcup-Auftakts als Ziel für die neue Saison formuliert: „Wir wollen als Mannschaft den nächsten Schritt machen, im Nationencup wieder stärker in Richtung Podium kommen und auch mit unseren Staffeln regelmäßig um die vorderen Plätze kämpfen.“

DEINE MEINUNG

Bei den Olympischen Winterspielen im Februar hatte das deutsche Mixed-Quartett um Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und die mittlerweile zurückgetretene Franziska Preuß die Bronzemedaille gewonnen.

Frankreich und Norwegen gehören zu den Favoriten

Die internationale Konkurrenz ist allerdings hochkarätig. Neben Olympiasieger Frankreich zählen auch Norwegen und Schweden zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Sieg. Norwegen hatte sich im vergangenen Winter die Mixed-Staffelwertung knapp vor Schweden und Frankreich gesichert. Deutschland belegte lediglich den neunten Rang.

Anders als bei der Single-Mixed-Staffel absolvieren bei der klassischen Mixed-Staffel jeweils zwei Frauen und zwei Männer eine Strecke von sechs Kilometern mit je einer Liegend- und einer Stehendschießeinlage.

Zum Abschluss des Weltcup-Auftakts in Kontiolahti stehen am Sonntag noch die Sprintwettbewerbe der Männer (13 Uhr) und Frauen (16.15 Uhr) an.