Nach den Einzelrennen in Kontiolahti stehen die ersten Teamentscheidungen der neuen Biathlon-Saison an. Die DSV-Athleten kämpfen in der Single-Mixed-Staffel um den Sieg. SPORT1 verrät, wo Sie das Rennen verfolgen können.

Zwei Athleten, acht Schießeinlagen und kaum Zeit zum Verschnaufen: Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti steht am heutigen Samstag mit der Single-Mixed-Staffel (13.10 Uhr) die erste Teamentscheidung des Winters an.

Nach den Einzelrennen der Männer und Frauen geht der Deutsche Skiverband (DSV) mit neuer Hoffnung in den Wettbewerb.

Für Deutschland starten Marlene Fichtner und Justus Strelow. Können Sie die lange Durststrecke beenden? Seit zwei Jahren und zehn Monaten konnte keine deutsche Single-Mixed-Staffel im Biathlon gewinnen. Der bisher einzige deutsche Sieg in dieser Disziplin gelang Vanessa Voigt und Justus Strelow am 20. Januar 2024 beim Weltcup in Antholz.

Biathlon heute live: Wer überträgt die Single-Mixed-Staffel?

Die Single-Mixed-Staffel startet um 13:10 Uhr.

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DSV-Team mit Hoffnungen auf das Podium

Die deutschen Männer hatten bereits am Donnerstag einen vielversprechenden Saisonauftakt hingelegt. Justus Strelow stürmte im Einzel über 20 Kilometer mit nur einem Schießfehler auf Rang zwei. Auch Philipp Horn überzeugte als Sechster, Weltcup-Debütant Fabian Kaskel landete auf einem starken zwölften Platz.

Insbesondere am Schießstand dürfte es heute auf Präzision und Geschwindigkeit ankommen. Anders als in den klassischen Staffeln wechseln sich in der Single-Mixed-Staffel lediglich eine Frau und ein Mann ab, die jeweils viermal an den Schießstand müssen.

Die kurzen Laufrunden lassen deutlich weniger Spielraum, um Rückstände aufzuholen. Pro Schießeinlage stehen den Athleten drei Nachlader zur Verfügung.

Starke internationale Konkurrenz

Zu den traditionell starken Nationen in dieser Disziplin zählen Frankreich, Norwegen und Schweden. Auch die Gastgeber aus Finnland haben mit der schießstarken Suvi Minkkinen eine Spezialistin für dieses Format in ihren Reihen.

Bereits um 15.15 Uhr folgt mit der klassischen Mixed-Staffel die zweite Teamentscheidung des Tages. Am Sonntag beschließen die Sprintwettbewerbe der Männer und Frauen den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti.