Historischer Kollaps der Dallas Cowboys in der NFL

Die Dallas Cowboys erleben gegen die Arizona Cardinals einen historischen Kollaps.

Die Dallas Cowboys haben gegen die Arizona Cardinals eine historische Niederlage kassiert. Das Team von Quarterback Dak Prescott verspielte am Sonntag im eigenen Stadion eine 24:10-Führung bei noch 14:20 Minuten im vierten Viertel und unterlag schließlich 30:33 nach Overtime. Für Dallas war es die erste Heimniederlage der Franchise-Geschichte nach einem Vorsprung von mindestens 14 Punkten im Schlussviertel.

Bis Sonntag hatten die Cowboys in dieser Konstellation inklusive Playoffs eine Bilanz von 202:0 und einem Unentschieden. Insgesamt verlor Dallas nur drei Partien, wenn das Team im vierten Viertel mit mindestens 14 Punkten führte. Damit zog die Partie mit den verspielten Führungen bei den New York Jets 2011 und den Green Bay Packers 2022 gleich – jeweils hatte Dallas ebenfalls 14 Punkte Vorsprung im vierten Viertel aus der Hand gegeben.

Dallas Cowboys kassieren historische Niederlage

In dieser Saison gab es in der NFL ebenfalls einen solchen Einbruch nicht. Die Mannschaften waren zuvor bei solchen Führungen 44:0-1 gewesen.

Cowboys-Owner Jerry Jones nahm nach der Niederlage die gesamte Organisation in die Pflicht. „Das ist eine Anklage gegen die ganze Truppe“, sagte Jones. „Wir hatten unzählige Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, und haben es nicht geschafft. Jeder ist enttäuscht. In der zweiten Halbzeit waren wir nur noch ein Schatten unserer selbst. Es gibt keine andere Erklärung, als dass wir in der zweiten Halbzeit kein gutes Team waren.“

Schon nach der 16:24-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche fünf hatte ein externer Dienstleister Prescott auf dem Weg in die Kabine das Wort „peinlich“ zugerufen. Nun dürfte die Stimmung immer aufgeheizter sein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.