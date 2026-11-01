Schock für die Baltimore Ravens: Lamar Jackson muss bei seinem Comeback früh verletzt vom Feld. Die Ravens verlieren damit erneut ihren Star-Quarterback und geraten auf dieser Position weiter unter Druck.

Bitterer Rückschlag für die Baltimore Ravens: Quarterback Lamar Jackson hat sich bei seinem Comeback im Auswärtsspiel bei den Buffalo Bills bereits im ersten Spielzug am rechten Daumen verletzt und konnte nicht weiterspielen.

Jackson wurde bei einem Passversuch an der Wurfhand getroffen, als Bills-Verteidiger Greg Rousseau den Ball abwehren wollte. Der Ravens-Star reagierte sofort, blickte auf seine rechte Hand und begab sich an die Seitenlinie. Kurz darauf verschwand er mit einer bandagierten Hand und Unterstützung eines Betreuers in den Kabinentrakt.

NFL-Star Lamar Jackson musste nach dem ersten Spielzug verletzt vom Feld NFL-Star Lamar Jackson musste nach dem ersten Spielzug verletzt vom Feld © IMAGO/Icon Sportswire

Für Baltimore ist der Ausfall besonders schmerzhaft, denn der zweimalige MVP stand erstmals wieder auf dem Feld, nachdem er zuletzt drei Partien wegen einer schweren Knöchelverletzung verpasst hatte.

Auch der Ersatz-QB verletzt sich

Die Probleme der Ravens wurden im zweiten Viertel noch größer. Ersatz-Quarterback Tyler Huntley musste das Spiel ebenfalls vorzeitig verlassen, nachdem er sich am rechten Zeh verletzt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Huntley zwei seiner vier Pässe angebracht, dabei allerdings keinen Raumgewinn erzielt.

Weil sowohl Jackson als auch Huntley ausfielen, musste Baltimore auf Rookie Joe Fagnano zurückgreifen. Für den undrafteten Quarterback aus Connecticut war es der erste Einsatz in einem NFL-Hauptrundenspiel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.