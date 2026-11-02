Der Star-Quarterback kassierte mit seinem Team die zweite Niederlage in Folge.

Lange sahen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs wie die sicheren Sieger aus, dann kassierte der Star-Quarterback mit seinem Team doch noch die zweite Pleite in Folge in der NFL. Der dreimalige Super-Bowl-Sieger führte im letzten Viertel bei den Denver Broncos mit 24:13, aber mit zwei Touchdowns drehten die Gastgeber das Spiel. Mahomes schaffte es mit der Chiefs-Offense noch bis ein Yard vor die Endzone, dann wurde er vier Sekunden vor Schluss gesackt, es blieb beim 24:28.

Statement-Siege für Broncos und Lions

„Ich bin so stolz auf unser Team, es war ein großer Sieg für uns“, sagte Broncos-Quaterback Bo Nix, der mit zwei Touchdowns und 222 Yards zwar statistisch im Schatten von Mahomes (drei Touchdowns, 321 Yards) stand, am Ende aber doch jubelte. Die Chiefs hatten vor einer Woche mit 3:20 beim Titelverteidiger Seattle Seahawks die erste Saisonniederlage eingesteckt. Denver zog in der AFC West jetzt mit einem Sieg mehr vorbei an die Tabellenspitze (6:2).

Zuvor hatten Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions den Minnesota Vikings die erste Saisonniederlage zugefügt. In einem über weite Strecken defensiv geprägten Division-Duell der NFC North gewann die Franchise um den Deutsch-Amerikaner mit 19:15 und stellte auf 5:2-Siege, die Vikings stehen nun bei einer Bilanz von 6:1. Wide Receiver St. Brown kam auf sieben Catches für 46 Yards, hinzu kamen zehn Rushing-Yards.

Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung des Lions-Linebackers Jack Campbell. Der 24-Jährige blieb nach einem Tackle mit dem Kopf voran reglos liegen und musste mit einer Trage und einem Wagen vom Feld gebracht werden. Er wurde wegen einer Nackenverletzung ins Krankenhaus gebracht, dort blieb er nach Angaben von Coach Dan Campbell zur Beobachtung über Nacht.