NFL: Völlig skurriler Sieg von Tampa Bay

Detroit um den deutschen Receiver St. Brown fügt Minnesota die erste Saisonniederlage zu. Tampa Bay gelingt ein völlig skuriler Sieg.

Die Tampa Bay Buccaneers haben in der NFL die Atlanta Falcons im strömenden Regen mit 16:0 besiegt – ohne einen einzigen angekommenen Pass. Letztmals war das 1974 den Buffalo Bills gelungen.

Quarterback Baker Mayfield brachte keinen seiner drei Versuche an den Mann, dreimal fumbelte er zudem das Ei. Den Unterschied machten die beiden Running Backs Bucky Irving (170 Yards und ein Touchdown) und Kenneth Gainwell (140 Yards) sowie Kicker Chase McLaughlin mit drei erfolgreichen Field Goals. Falcons-Quarterback Michael Penix Jr. warf vier Interceptions.

Lions-Sieg von Schockmoment überschattet

Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions fügten den Minnesota Vikings erste Saisonniederlage zu. In einem über weite Strecken defensiv geprägten Division-Duell der NFC North gewann die Franchise um den Deutsch-Amerikaner St. Brown mit 19:15 und stellte auf 5:2-Siege, die Vikings stehen nun bei einer Bilanz von 6:1.

Wide Receiver St. Brown kam auf sieben Catches für 46 Yards, hinzu kamen zehn Rushing-Yards. Im ersten Viertel musste der 27-Jährige offensichtlich angeschlagen in die Kabine, kehrte aber wenig später auf das Spielfeld zurück. Die beiden Touchdowns der Lions erzielten Running Back Jahmyr Gibbs und Receiver Jameson Williams.

Das Spiel wurde zudem von einer potenziell schweren Verletzung von Lions-Linebacker Jack Campbell überschattet. Der 24-Jährige blieb nach einem Tackle mit dem Kopf voran reglos liegen und musste mit einer Trage und einem Wagen vom Feld gebracht werden.

DEINE MEINUNG

Jackson erneut verletzt

Einen neuerlichen, gleich doppelten Rückschlag mussten die Baltimore Ravens hinnehmen. Im ersten Spielzug bei den Buffalo Bills verletzte sich Quarterback-Star Lamar Jackson bei seinem Comeback nach Knöchelproblemen am Daumen und muss operiert werden. Nachdem sich anschließend auch Backup Tyler Huntley verletzte, musste ab dem zweiten Quarter der dritte Quarterback Joe Fagnano ran, die Ravens unterlagen den Bills um Spielmacher Josh Allen deutlich mit 10:36.