Josh Allen führt die Buffalo Bills zum 33:30 bei den Las Vegas Raiders. Ein spektakulärer Flip-Pass des Quarterbacks prägt ein wildes Duell, in dem Kirk Cousins spät noch einmal Spannung erzeugt.

Josh Allen hat die Buffalo Bills zu einem 33:30 bei den Las Vegas Raiders geführt und Buffalo damit auf eine Bilanz von 5:1 gestellt. Der Quarterback glänzte im Allegiant Stadium mit 255 Passing Yards, zwei Touchdowns und einem spektakulären Flip-Pass zu Keon Coleman in die Endzone. Las Vegas kam durch Kirk Cousins zwar noch einmal zurück, kassierte aber die dritte Niederlage bei nun 3:3.

Die Bills punkteten auf ihren ersten drei Drives. Tyler Bass traf aus 44 und 28 Yards, ehe Allen Mitspieler Khalil Shakir für einen Touchdown über neun Yards fand. Die Raiders hielten dagegen: Ashton Jeanty erzielte einen kurzen Rushing-Touchdown, Matt Gay verkürzte mit zwei Field Goals – das zweite mit Ablauf der ersten Halbzeit – zum 13:13.

Quarterback Josh Allen führt die Buffalo Bills zum nächsten Sieg Quarterback Josh Allen führt die Buffalo Bills zum nächsten Sieg © IMAGO/ZUMA Press

Spuck-Attacke von Bills-Spieler

Buffalo musste nach der Pause ohne C.J. Gardner-Johnson auskommen. Der Safety war 15 Sekunden vor der Halbzeit wegen unsportlichen Verhaltens vom Feld gestellt worden, nachdem er offenbar in Richtung mehrerer Raiders-Spieler gespuckt hatte. Danach brachte eine Interception von Dorian Williams gegen Cousins die Bills in Position: Allen bediente Coleman mit einem Rückwärts-Flip-Pass zum 23:13.

Las Vegas kämpfte sich im Schlussviertel zurück. Ein Field Goal von Gay und Cousins‘ Touchdown-Pass über elf Yards auf Tre Tucker sorgten für den Ausgleich, doch James Cook III antwortete mit einem Rushing-Touchdown. Bass erhöhte auf 33:23, ehe Cousins Tucker 1:32 Minuten vor Schluss über 44 Yards fand. Den folgenden Onside Kick sicherte Buffalo und brachte den Sieg über die Zeit.

Cousins kam auf 313 Passing Yards, zwei Touchdowns und eine Interception, Tucker auf 97 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Die Raiders empfangen in der kommenden Woche die Los Angeles Rams, für die Bills steht die Bye Week an.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.