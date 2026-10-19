Schockmoment in der NFL

Kendal Daniels verletzt sich im Spiel der Atlanta Falcons gegen die Chicago Bears am Nacken. Der Rookie-Linebacker wird nach langer Behandlung auf einer Trage vom Feld gebracht.

Schockmoment für die Atlanta Falcons: Rookie-Linebacker Kendal Daniels hat sich im Spiel gegen die Chicago Bears (23:31) offenbar schwer am Nacken verletzt.

Der 23-Jährige blieb im dritten Viertel nach einem Tackle gegen Bears-Tight-End Colston Loveland liegen, nachdem seine Facemask dessen Knie getroffen hatte. Die Partie ging für ihn nicht weiter.

Falcons geben Update

Daniels wurde mehrere Minuten auf dem Rasen behandelt, während seine Teamkollegen neben ihm knieten und sichtlich betroffen waren. Das medizinische Personal schnitt ihm das Jersey auf, fixierte seinen Nacken und brachte ihn anschließend auf einer Trage per Cart vom Feld.

Wie die Falcons später bekannt gaben, war Daniels bei Bewusstsein und konnte alle seine Gliedmaßen bewegen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.