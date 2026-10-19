Krise verschärft sich! Rams verlieren erneut überraschend

Die LA Rams kassieren die nächste Niederlage. Green Bay setzt sich in der Nacht gegen die Dallas Cowboys durch.

Die Los Angeles Rams kommen weiter nicht ins Rollen. Der Topfavorit auf den Super-Bowl-Triumph musste sich überraschend auch den Arizona Cardinals geschlagen geben und steht nach dem 16:18 bei 2:4 Siegen.

Die Rams waren vor allem in der ersten Halbzeit extrem harmlos und kamen zur Pause auf nicht einmal 100 Yards. Sie mussten zudem drei „Three-and-Outs“ hinnehmen. Erschwerend kam hinzu, dass das Team seinen neuen Kicker, Blake Grupe, bereits früh im Spiel durch eine Knieverletzung verlor, als er bei einem Kickoff einen Tackle ausführte.

Besonders bitter: Die Cardinals kamen während er Partie nie in den Endzone und erzielten sechs Field Goals – darunter ein 43-Yard-Treffer zum Sieg kurz vor Spielende.

Headcoach Sean McVay verliert erneut mit den LA Rams Headcoach Sean McVay verliert erneut mit den LA Rams © IMAGO/ZUMA Press Wire

Packers gewinnen Traditionsduell

In der Nacht setzten sich die Green Bay Packers mit 23:13 bei den Dallas Cowboys durch. Nach dem dritten Sieg in Serie steht das Team um Quarterback Jordan Love bei 4:2 Erfolgen.

Die Kansas City Chiefs sind in der National Football League (NFL) weiter makellos. Die Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann mit dem 22:6 gegen die weiter sieglosen Los Angeles Chargers auch die fünfte Partie der Saison und führt die AFC weiter an. Direkt hinter den Chiefs rangieren die Buffalo Bills mit Spielmacher Josh Allen, die beim 33:30 bei den Los Angeles Raiders deutlich mehr Mühe hatten und nun bei 5:1 Siegen stehen.

Mahomes brachte 23 seiner 30 Pässe für 272 Yards an den Mann. Spieler des Spiels für die Chiefs war Runningback Kenneth Walker mit 128 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns.

Allen egalisiert Kelly-Rekord

Allen zog mit einem Touchdwon-Pass auf Keon Coleman mit Quarterback-Legende Jim Kelly gleich, der bisher die meisten Touchdown-Pässe in der Geschichte der Bills auf seinem Konto hatte. „Hoffentlich fängt niemand diesen Ball ab“, habe er in diesem Moment gedacht, sagte Allen.

Insgesamt fand er mit 23 seiner 33 Pässe für 255 Yards ein Ziel. „Wir spielen guten Football“, sagte der Spielmacher der Bills, allerdings gebe es auch noch „einiges zu verbessern“, betonte er.

DEINE MEINUNG

Zum Beispiel disziplinarisch: Buffalos C.J. Gardner-Johnson wurde im zweiten Viertel des Feldes verwiesen, nachdem er einen Spieler der Raiders angespuckt hatte. Dies ermöglichte ein Field Goal, durch das die Raiders zur Halbzeit auf 13:13 ausgleichen konnten.