65 Punkte! Dieses NFL-Spektakel hat es in sich

Im Monday Night Game der NFL gewinnen die San Francisco 49ers gegen die Washington Commanders um Brandon Coleman. Damit bleibt das Team weiterhin ungeschlagen.

Im Monday Night Game der NFL haben die San Francisco 49ers eine Aufholjagd der Washington Commanders spät gestoppt und sind weiter ungeschlagen.

Durch das 23:17 im Levi’s Stadium von Santa Clara stehen die Kalifornier als einziges Team der US-Football-Profiliga bei einer 6:0-Bilanz.

Luke (l.) und Christian McCaffrey Luke (l.) und Christian McCaffrey © AFP/GETTY IMAGES/SID/LACHLAN CUNNINGHAM

McCaffrey führt 49ers zum Sieg

Gegen Washington um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman setzten sich die 49ers im dritten Viertel bis auf 23:3 ab, dann legten die Commanders los und machten das Spiel durch zwei Touchdowns wieder spannend. Der letzte Angriff der Gäste endete, als Quarterback Jayden Daniels in der Schlussminute mit einem Sack zu Boden gebracht wurde.

San Francisco konnte sich einmal mehr auf Christian McCaffrey verlassen. Dem Running Back, der das Familienduell gegen Buder Luke gewann, gelangen zwei Touchdowns. Quarterback Brock Purdy warf für 264 Yards Raumgewinn und einen Touchdown. 28 Yards erlief der 26-Jährige.

Die 49ers führen die NFC West vor Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks (3:3), den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams (beide 2:4) an. Noch ungeschlagen sind neben San Francisco nur die Kansas City Chiefs und die Minnesota Vikings (beide 5:0).