Verletzungsschock in der NFL

65 Punkte! Dieses NFL-Spektakel hat es in sich

Die Washington Commanders verlieren im Duell mit den San Francisco 49ers früh Terry McLaurin. Der Wide Receiver kann nach einer Verletzung am linken Knie nicht weiterspielen.

Wide Receiver Terry McLaurin hat sich im NFL-Spiel der Washington Commanders bei den San Francisco 49ers am linken Knie verletzt und ist mit dem Cart vom Feld gebracht worden.

McLaurin knickte im ersten Viertel bei einem Third Down mit noch 2:16 Minuten weg, als er von 49ers-Cornerback Deommodore Lenoir eng gedeckt wurde. Die Ärzte stabilisierten sein linkes Bein mit einer Vakuumschiene. Anschließend gaben ihm Spieler beider Teams beim Verlassen des Feldes Zuspruch.

Commanders-Receiver Terry McLaurin wurde mit einer Knieverletzung vom Feld gefahren Commanders-Receiver Terry McLaurin wurde mit einer Knieverletzung vom Feld gefahren © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: Kurze Sorge auch um Diggs

Zuvor hatte McLaurin einen 27-Yard-Pass gefangen. Schon in der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige wegen einer Quadrizepsverletzung sieben Partien verpasst. In dieser Spielzeit fehlte er zudem einmal aufgrund von Problemen mit der Oberschenkelrückseite.

Auch Stefon Diggs musste bei Washington behandelt werden. Der Wide Receiver hatte sich nach einem nicht geahndeten illegalen Hit von Safety Malik Mustapha offenbar eine Verletzung am Ringfinger der rechten Hand zugezogen.

Diggs kehrte danach jedoch in die Partie zurück.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.