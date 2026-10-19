NFL: Übeltäter nach Spuck-Attacke gesperrt

Die Buffalo Bills müssen nach ihrer Bye Week ohne C.J. Gardner-Johnson auskommen. Die NFL sperrt den Safety nach seiner Spuckattacke.

Seine Spuckattacke hat Konsequenzen: Die NFL hat C.J. Gardner-Johnson für ein Spiel gesperrt. Der Safety der Buffalo Bills hatte beim 33:30-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders einen Gegenspieler angespuckt und war dafür noch während der Partie vom Feld gestellt worden. Buffalo hat in Week 7 spielfrei, Gardner-Johnson fehlt deshalb beim Heimspiel gegen die Baltimore Ravens in Week 8.

Die Liga wertete den Vorfall im zweiten Viertel als unsportliches Verhalten. Gardner-Johnson verstieß damit gegen eine Regelung, die Handlungen ahndet, die den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widersprechen.

Coach kritisiert Gardner-Johnson deutlich

Der 28-Jährige kann gegen die Sperre Einspruch einlegen, wäre aktuell aber erst für das Montagsspiel bei den Minnesota Vikings in Week 9 wieder spielberechtigt.

Für Gardner-Johnson ist es die erste Saison bei den Bills. In bislang sechs Spielen sammelte er 26 Tackles, zwei abgewehrte Pässe und eine Interception. Bills-Head-Coach Joe Brady hatte das Verhalten des Defensivspielers nach der Partie deutlich kritisiert: „Das darf nicht passieren. Wir werden es ansprechen. Das Team ist viel wichtiger.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.