Jalen Hurts fällt den Philadelphia Eagles wohl bis Saisonende aus. Neue Untersuchungen bringen eine schwerwiegendere Diagnose ans Licht. Seine Agentin gibt jedoch Entwarnung für die langfristige Gesundheit.

Die Philadelphia Eagles müssen voraussichtlich für den Rest der Saison auf Star-Quarterback Jalen Hurts verzichten. Wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtet, wird der 28-Jährige in dieser Saison nicht mehr aufs Feld zurückkehren. Hurts war erst am Samstag auf die Injured Reserve List gesetzt worden, was zwangsläufig eine Pause von vier Spielen zur Folge hat. Laut Schefter wird er aber auch danach nicht aufs Feld zurückkehren.

Nachdem bei ihm zunächst von einem oberflächlichen Blutgerinnsel in der Wade gesprochen wurde, sind bei weiteren Untersuchungen nun eine tiefe Venenthrombose sowie Blutgerinnsel in beiden Lungen festgestellt worden. Seine Agentin Nicole Lynn veröffentlichte am Montag eine gemeinsame Mitteilung mit den Eagles, in der genauere Details offengelegt wurden.

Jalen Hurts wird wohl den Rest der NFL-Saison verpassen Jalen Hurts wird wohl den Rest der NFL-Saison verpassen © IMAGO/Icon Sportswire

„Jalens Prognose ist sehr gut, und wir erwarten eine vollständige Genesung“, hieß es dort. Dennoch ist für den Super-Bowl-MVP von 2024 zunächst nicht an Football zu denken. Zur Behandlung nimmt er Blutverdünner, bis zur vollständigen Genesung ist es ihm nicht erlaubt, Kontaktsport zu betreiben oder an Aktivitäten rund um Football teilzunehmen.

Aus kleinem Blutgerinnsel wird ernste Diagnose

Hurts hatte sich im Spiel gegen die Los Angeles Rams am 4. Oktober offenbar einen Tritt mit dem Stollen eingefangen und am 8. Oktober erstmals Behandlung angefordert. Ein Ultraschall vor dem London-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars hatte ein Gerinnsel in der Wade gezeigt, die Ärzte hatten den Einsatz des Quarterbacks damals aber noch freigegeben.

Nach der Rückkehr in die USA ergab eine Kontrolluntersuchung, dass sich das Blutgerinnsel bewegt hatte. Hurts konnte im Duell mit den Carolina Panthers schon nicht mehr spielen, Tanner McKee rückte als Starter nach.

In fünf Spielen dieser Saison brachte Hurts 57,8 Prozent seiner Pässe für 933 Yards, acht Touchdowns und drei Interceptions an. Dazu kamen 107 Rushing Yards und ein Touchdown.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.