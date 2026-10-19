Die Indianapolis Colts ziehen nach dem Fehlstart die Reißleine: General Manager Chris Ballard verliert seinen Posten. Besitzerin Carlie Irsay-Gordon fordert trotz des Umbruchs weiter Siege.

Die Indianapolis Colts haben sich von General Manager Chris Ballard getrennt. Besitzerin und CEO Carlie Irsay-Gordon verkündete die Entscheidung am Montag, einen Tag nach der 20:26-Heimniederlage gegen die zuvor sieglosen Tennessee Titans. Die Pleite ließ Indianapolis in der NFL auf eine Bilanz von 2:4 fallen.

Ballard hatte den Posten seit 2017 bekleidet und befand sich in seiner zehnten Saison bei der Franchise. Unter seiner Führung erreichten die Colts zweimal die Playoffs, letztmals in der Saison 2020. In Ballards Zeit in Indiana holten die Colts 72 Siege, kassierten 82 Niederlagen und spielten einmal Unentschieden.

Die Indianapolis Colts entlassen ihren General Manager Chris Ballard Die Indianapolis Colts entlassen ihren General Manager Chris Ballard © IMAGO/Icon Sportswire

Head Coach Shane Steichen sieht die Verantwortung nicht allein bei seinem langjährigen Weggefährten: „Das ist der beschissene Teil dieses Geschäfts. Ich glaube nicht, dass es allein an Chris liegt. Ich bin der Head Coach. Es betrifft uns alle – Coaches, Scouts, jeden“, sagte Steichen laut ESPN-Reporter Stephen Holder.

Als Nachfolger haben die Colts offenbar eine Vereinslegende im Visier. Laut Sportjournalist Dan Patrick prüft die Franchise bei ihrem ehemaligen Quarterback Peyton Manning, der 2007 mit den Colts den Super Bowl gewinnen konnte, ob Interesse am Posten des General Managers besteht.

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Colts-Headcoach darf weitermachen

„Ich bin Chris für seine Jahre bei den Colts und für alles, was er in diese Organisation eingebracht hat, dankbar“, erklärte Irsay-Gordon. „Unser Anspruch ist es, um Meisterschaften zu spielen, und ich glaube, dass ein Wechsel in der Führung notwendig ist, um diesem Anspruch gerecht zu werden.“ Die Besitzerin betonte, die Trennung mitten in der Saison sei bewusst erfolgt: „Abzuwarten würde die wichtige Arbeit, die jetzt beginnen muss, nur verzögern.“

We have relieved Chris Ballard of his duties as General Manager. pic.twitter.com/BleD6bfTsG — Indianapolis Colts (@Colts) October 19, 2026

Die Colts wollen nun eine umfassende Suche nach Ballards Nachfolger starten. Head Coach Steichen bleibt zunächst im Amt. Irsay-Gordon erwartet ungeachtet des Wechsels, dass ihr Team in der laufenden Saison konkurrenzfähig bleibt, sich steigert und Spiele gewinnt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.