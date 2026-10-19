NFL: Spuck-Attacke! Übeltäter kann Aussetzer nicht erklären

C.J. Gardner-Johnson fliegt im Spiel der Buffalo Bills bei den Raiders vom Feld. Kyle Juszczyk reagiert und erhebt gegen den Safety einen Vorwurf aus dem vergangenen Jahr.

C.J. Gardner-Johnson ist im Duell der Buffalo Bills bei den Las Vegas Raiders nach einem Spuck-Vorfall gegen Brock Bowers vom Feld gestellt worden. Der Safety kassierte kurz vor der Halbzeit die Strafe, nachdem TV-Bilder die Szene zwischen ihm und dem Tight End der Raiders zeigten. Sie verhalf Las Vegas zu einem Field Goal zum 13:13-Pausenstand.

Nach der Partie entschuldigte er sich bei seinen Teamkollegen und erklärte, er müsse sich künftig als erfahrener Spieler besser verhalten. „Wir haben uns nur gestritten und geredet“, sagte Gardner-Johnson und fügte hinzu: „Es war nichts Negatives. Er hat mir nichts getan. Es war einfach nur ein Streit in der Hitze des Gefechts, bei dem wir uns gegenseitig beschimpft haben. Diese Geste war nicht gerechtfertigt.“

Bowers meinte: „Ich weiß es nicht einmal. Wir haben uns nur ein bisschen unterhalten und dann … ich weiß es nicht.“ Gardner-Johnson erklärte, er rechne mit einer Geldstrafe oder einer anderen Strafe seitens der Liga.

This is the least surprising thing ever. @CGJXXIII spit on me last year when we beat Chicago https://t.co/VK0f4cBnNy — Kyle Juszczyk (@JuiceCheck44) October 18, 2026

Gardner-Johnson ein Wiederholungstäter?

Für Kyle Juszczyk kam der Vorfall nicht überraschend. Der Fullback der San Francisco 49ers reagierte in den sozialen Medien auf das Video und behauptete: „Das ist die am wenigsten überraschende Sache überhaupt. CJGJ hat mich vergangenes Jahr angespuckt, als wir gegen Chicago besiegt haben.“

Juszczyk bezog sich damit auf den 42:38-Erfolg der 49ers gegen die Bears am 28. Dezember 2025, als Gardner-Johnson für Chicago spielte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.