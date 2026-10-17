Franz Wagner muss das Feld frühzeitig verlassen. Ein deutscher Rookie macht auf sich aufmerksam.

Sorgen um Franz Wagner: Der deutsche Basketballstar ist kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt worden. Im Vorbereitungsspiel seiner Orlando Magic gegen Miami Heat musste der Welt- und Europameister nach einem erfolglosen Dreierversuch kurz nach der Pause das Parkett verlassen. Laut Headcoach Sean Sweeney soll Wagner zeitnah untersucht werden.

Wagner glänzt auf Triple-Double-Kurs

Zuvor hatte Wagner abermals seine Klasse bewiesen, nach über 19 Minuten Einsatzzeit lag der Nationalspieler mit elf Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists auf Triple-Double-Kurs. Wagner hatte aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung bereits weite Teile der letzten Spielzeit verpasst.

Sein deutscher Teamkollege Tristan da Silva unterstrich beim 136:115-Erfolg der Magic mit zwölf Punkten, vier Rebounds und zwei Assists seine starke Frühform.

Steinbach überzeugt trotz Hornets-Pleite

Toptalent Hannes Steinbach machte im Test der Charlotte Hornets bei den Memphis Grizzlies auf sich aufmerksam. Der 20-jährige Würzburger musste mit Dennis Schröder und Christian Anderson Jr. zwar eine 98:116-Niederlage hinnehmen, der hochveranlagte Deutsche war als Center jedoch Topscorer seiner Mannschaft. Mit 19 Punkten und zehn Rebounds gelang Steinbach ein Double-Double.

Auch Anderson Jr. zeigte für Charlotte eine starke Leistung, der Rookie-Kollege von Steinbach erzielte 15 Zähler und sechs Assists. Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf sechs Punkte und fünf Rebounds.