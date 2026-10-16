Der Co-Trainer der deutschen Basketballer prophezeit dem NBA-Star eine große Zukunft.

Alan Ibrahimagic, Co-Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, traut Welt- und Europameister Franz Wagner in dessen Karriere noch sehr viel zu. „Wir haben den besten Franz Wagner definitiv noch nicht gesehen. Er ist so lange dabei, auch bei der Nationalmannschaft. Da vergisst man schnell, dass er erst noch in seine besten Jahre kommen wird. Er wird noch besser, weil er schlau ist und weiß, woran er arbeiten muss“, sagte Ibrahimagic dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wagner kann sich weiter steigern

Der 48-Jährige, der mit Wagner in der Jugend bei Alba Berlin und im DBB-Team gearbeitet hat, glaubt, dass sich der Forward „mit der nötigen Erfahrung, die Jahr für Jahr größer wird, in jedem Bereich noch steigern kann. Er ist sehr vielseitig. Sein Wurf ist sehr solide, kann aber noch besser werden. Wird er auch. Es ist aber nicht etwas, worauf sich Franz zu sehr fokussiert. Er will einfach sein gesamtes Spiel verbessern. Und so wie ich ihn kenne, wird er das auch machen.“

Wagner (25) spielt seit 2021 bei Orlando Magic in der NBA. In den vergangenen drei Spielzeiten war das Team aus Florida jeweils in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Wagner kämpfte in der vergangenen Saison mit Verletzungen. 2026/27 muss er nun erstmals ohne Bruder Moritz auskommen.

Wagner verstärkt die Brooklyn Nets

Der wechselte im Sommer zu den Brooklyn Nets. „Er ist ja schon ein paar Jahre länger dabei. Er kann das junge Team mit seiner Erfahrung verstärken. Mit seiner Energie verstärkt Moritz ohnehin jedes Team, in jedem Spiel und in jedem Training“, sagte Ibrahimagic über den 29-Jährigen und nannte ihn den „perfekten Mitspieler“.

Orlando steigt in der Nacht zum kommenden Donnerstag (1.00 Uhr) gegen die Atlanta Hawks in die neue NBA-Saison ein. Für Brooklyn geht es zum Start gegen die Charlotte Hornets.