Die General Manager stimmen ab: Der Franzose wird die kommende Saison dominieren - und sein Team die Meisterschaft gewinnen. Mithalten kann nur OKC.

Die San Antonio Spurs holen den Titel, und der französische Basketballstar Victor Wembanyama wird zum wertvollsten Spieler der Saison: Die alljährliche Umfrage unter den General Manager der NBA-Teams weist das Team aus Texas mit seinem Ausnahmespieler als Favorit für die kommende Saison aus. 50 Prozent setzen auf die Spurs als neuen Meister, dahinter folgt Oklahoma City Thunder (43). Stimmen gab es sonst nur noch für Titelverteidiger New York Knicks und die Philadelphia 76ers mit Superstar LeBron James.

GMs tippen Wembanyama als MVP

Die Spurs hatten im vergangenen Jahr die Finalserie erreicht, gegen New York allerdings mit 1:4 verloren. Zuletzt hatten sie die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt in der Saison 2013/14 gewonnen.

Zum 25. Mal gaben die Klubverantwortlichen vor einer NBA-Saison ihre Stimmen ab, 48 Fragen beantworteten sie in diesem Jahr. Darunter auch die nach dem MVP. Mit 77 Prozent liegt Wembanyama weit vorne, Nikola Jokic (Denver/10) und Anthony Edwards (Minnesota/7) gelten nur als Außenseiter. Die Umfrage umfasst zudem unter anderem Meinungen zu den besten Spielern der Liga: Center (Jokic), Forward (Giannis Antetokounmpo), Small Forward (Luka Doncic), Shooting Guard (Edwards) und Point Guard (Shai Gilgeous-Alexander).

Die Spurs liegen in einigen Kategorien vorne. Sie haben dank Wembanyama (22 Jahre), Stephon Castle (21) und Dylan Harper (20) den vielversprechendsten Kern an jungen Spielern, machen gleichauf mit Minnesota am meisten Spaß beim Zuschauen und haben in Wembanyama den vielseitigsten Spieler im Kader. Vor allem in der Defensive werde das „Alien“ dominieren, erwarten die Manager, die den 2,24-Meter-Mann in acht Kategorien auf Platz eins wählten.