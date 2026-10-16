Der deutsche Basketballstar fungiert bei den Charlotte Hornets als Mentor für Hannes Steinbach und Christian Anderson.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder möchte die deutschen NBA-Rookies Christian Anderson und Hannes Steinbach bei den Charlotte Hornets an die Hand nehmen. „Ich bin Veteran, 14 Jahre jetzt in der Liga, habe sogar die meisten Jahre im Team und versuche natürlich, so die beiden Jungen, Chris Anderson und Hannes Steinbach, mitzuziehen und eine erfolgreiche Saison zu spielen, die beiden durch ihre Rookie-Saison zu begleiten und es so easy wie möglich für sie zu machen“, sagte Schröder bei RTL/Sky Sport.

Schröder als Mentor für Nachwuchs

Der Nationalmannschaftskapitän war im Sommer von den Cleveland Cavaliers nach Charlotte geschickt worden. Steinbach und Anderson wurden im Draft an 14. und 18. Stelle von den Hornets ausgewählt. Zuvor hatten die beiden Liga-Novizen bereits im DBB-Nachwuchs zusammengespielt. 2024 wurden sie U18-Europameister, ein Jahr später Vizeweltmeister mit der U19. „Beide wollen besser werden. Sie wollen gut sein, und ich glaube, dass sie eine lange Karriere hier haben werden“, sagte Schröder.

Das junge Duo, beide sind 20 Jahre alt, ist froh, den 33-Jährigen als Mentor zu haben. „Dennis hat natürlich schon sehr viele Spiele in der NBA. Man hat da jemanden, mit dem man Deutsch reden kann, der einem ein paar Tipps gibt, was er im Spiel sieht, was ich besser machen kann und auch für Christian genau dasselbe, da nochmal ein bisschen mehr, weil sie ja auf derselben Position sind, also auf jeden Fall sehr hilfreich“, sagte Steinbach.

Hornets profitieren vom Veteranenwissen

Spielmacher Anderson, den Schröder einst als seinen Nachfolger in der Nationalmannschaft bezeichnete, fügte an: „Ich meine, er ist ein erfahrener Spieler und schon lange in dieser Liga. Deshalb kennt er natürlich einige Tipps und Tricks, die uns dabei helfen können, uns einzufügen, besser zu werden und uns besser an die Liga anzupassen. Wir versuchen, all seine Tipps aufzunehmen, ihm zuzuhören und sie umzusetzen. Er ist wirklich ein großartiger Veteran, ein echter OG. Wenn er uns also irgendwelche Informationen gibt, höre ich zu.“

Die Hornets starten in der Nacht zum kommenden Donnerstag (1.30 Uhr) bei den Brooklyn Nets in die neue NBA-Saison.