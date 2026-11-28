Die Personalsorgen beim FC Bayern sind groß, doch die Bosse sehen Wintertransfers kritisch. Kein Wunder: Von Sacha Boey über Serdar Tasci bis Breno entpuppten sich einige Verpflichtungen in der kalten Jahreszeit als große Enttäuschungen.

Wintertransfers? Beim FC Bayern sorgt allein das Wort für gemischte Gefühle. Trotz der akuten Personalsorgen – unter anderem wird Torgarant Harry Kane über Monate fehlen – wollen die Münchner im Januar nur sehr ungern nachlegen.

„Es ist nicht unser Wunsch. Und wenn ich zurückblicke, waren wir mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode nicht so glücklich“, erklärte Präsident Herbert Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung auf SPORT1-Nachfrage mit einem Lachen.

Tatsächlich blickt der Rekordmeister auf einige Fehleinkäufe und enttäuschende Notlösungen zurück. Nur wenige Winterverpflichtungen wie Luiz Gustavo (2011) oder Alphonso Davies (2019) entwickelten sich zu echten Erfolgsgeschichten.

SPORT1 wirft einen Blick auf die enttäuschenden Winter-Transfers des FCB der vergangenen Jahre.

Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza sollte ursprünglich erst im Sommer 2024 zum FC Bayern wechseln. Aufgrund akuter Personalsorgen zogen die Münchner den Transfer jedoch vor und liehen den Flügelspieler bereits im Winter vom FC Granada aus. Unter Thomas Tuchel konnte sich der Spanier allerdings nicht etablieren, zudem machten ihm Sprachbarrieren zu schaffen.

Die Folge: Nur wenige Monate nach seiner festen Verpflichtung wurde Zaragoza erneut verliehen. Aktuell spielt er für Espanyol Barcelona, seinen vierten Leihverein seit seiner Ankunft in München. Für den FCB stehen sieben Pflichtspieleinsätze zu Buche. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Espanyol eine Kaufoption für Zaragoza besitzen.

Sacha Boey

Für Sacha Boey überwies der FC Bayern im Januar 2024 stolze 30 Millionen Euro an Galatasaray Istanbul – der teuerste Winter-Deal der Münchner. Seinen ersten Startelfeinsatz absolvierte der Rechtsverteidiger ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen – und erlebte beim 0:3 einen Einstand zum Vergessen. Anschließend wurde Boey immer wieder von Verletzungen oder Krankheiten ausgebremst.

Sacha Boey kostete die Münchner einst 30 Millionen Euro Ablöse Sacha Boey kostete die Münchner einst 30 Millionen Euro Ablöse © IMAGO/DeFodi Images

Bis heute konnte er deshalb nie nachhaltig in Tritt kommen. Zwar sammelte Boey inzwischen 43 Pflichtspieleinsätze für den FCB, meist kam er jedoch als Einwechselspieler zum Zug. Gemessen an den Erwartungen und der Ablösesumme gilt sein Transfer als große Enttäuschung.

DEINE MEINUNG

Daley Blind

Nach dem Kreuzbandriss von Lucas Hernández reagierte der FC Bayern im Januar 2023 kurzfristig und verpflichtete Daley Blind ablösefrei. Der frühere Ajax-Kapitän absolvierte aber lediglich fünf Pflichtspiele für die Münchner und zog nach sechs Monaten weiter zum FC Girona. Seit dieser Saison spielt Blind wieder für Amsterdam.

Álvaro Odriozola

Álvaro Odriozola wurde in der Winterpause der Saison 2019/20 für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen. Bei den Bayern brachte es der Spanier jedoch nur auf drei Pflichtspieleinsätze. Immerhin feierte er mit den Münchnern den Gewinn der Champions League.

Sandro Wagner

Der heutige Hannover-Coach wechselte Anfang 2018 für 13 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu seinem Jugendklub Bayern zurück. Wagners Rolle bei den Bayern war von Anfang an klar kommuniziert: Er war als Backup von Robert Lewandowski eingeplant und sollte dem Polen mehr Pausen ermöglichen – was noch unter Jupp Heynckes gelang. Bei dessen Nachfolger Niko Kovac kam Wagner jedoch nicht mehr richtig zum Zug und verabschiedete sich nach 12 Monaten Richtung China.

Serdar Tasci

Die Verpflichtung von Serdar Tasci sorgte Anfang 2016 für viele Fragezeichen bei den Fans – der Ex-Stuttgarter hatte zuvor in Russland bei Spartak Moskau gespielt. Doch die Bayern mussten angesichts der damaligen Verletztenmisere in der Defensive reagieren. Für Tasci zahlte der Rekordmeister 2,5 Millionen Euro Leihgebühr. Gelohnt hat sich der Wechsel für beide Parteien aus sportlicher Sicht eher nicht. Tasci absolvierte lediglich drei Bundesligaspiele. Im Sommer 2016 kehrte der Ex-Nationalspieler nach Moskau zurück.

Landon Donovan

Auf Geheiß des damaligen Trainers Jürgen Klinsmann sicherten sich die Bayern im Januar 2009 die Dienste des US-Stars Landon Donovan. Der Offensivspieler wechselte auf Leihbasis an die Säbener Straße. Doch nach zwei Monaten war schon wieder Schluss in München, wenig später musste auch sein Befürworter Klinsmann gehen. Immerhin sieben Einsätze absolvierte Donovan bei seinem kurzen Gastspiel, ein Tor erzielte der Offensivspieler nicht.

Breno

Der Brasilianer galt bei seinem Wechsel zu den Bayern als eines der verheißungsvollsten Talente seines Landes. Zwölf Millionen Euro zahlten die Bayern Anfang 2008, damals enorm viel Geld für einen 18-Jährigen. Doch auch aufgrund von Verletzungen konnte sich Breno nie in München durchsetzen.

Breno machte in München eher neben dem Platz Schlagzeilen Breno machte in München eher neben dem Platz Schlagzeilen © IMAGO/Sven Simon

Nach einer erneuten Verletzung Ende September 2011 kam es zu einer Tragödie. Die Villa des Brasilianers brannte vollständig nieder. Ein Jahr später wurde Breno wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe verurteilt. Ende 2014 wurde diese zur Bewährung ausgesetzt. Anschließend spielt er wieder in Brasilien, wo er 2021 seine Karriere beendete.

Julio dos Santos

Als 22-Jähriger wechselte Julio dos Santos Anfang 2006 für 2,7 Millionen Euro zu den Bayern. Der Paraguayer absolvierte lediglich zehn Pflichtspiele für die Münchner. Nach einem Jahr in München wurde Dos Santos verliehen, unter anderem zum VfL Wolfsburg. Im Sommer 2008 war dann endgültig Schluss in München. Anschließend kickte er noch in Brasilien und Paraguay.

Slawomir Wojciechowski

Fast schon legendär ist auch das Missverständnis um Slawomir Wojciechowski. Der Pole wechselte Anfang 2000 für umgerechnet 700.000 Euro vom FC Aarau an die Säbener Straße. Ein Jahr später war für den viermaligen Nationalspieler schon wieder Schluss, sieben Einsätze und immerhin ein Tor standen zu Buche.