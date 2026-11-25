Dietmar Hamann überrascht mit einer Transferempfehlung für den FC Bayern. Der TV-Experte fasst einen Backup für Harry Kane ins Auge.

Auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Harry Kane ist beim FC Bayern München ein neuer Name ins Gespräch gebracht worden.

Die TV-Experten Dietmar Hamann und Marko Stankovic sprachen sich für eine Verpflichtung von Sasa Kalajdzic aus und sehen den österreichischen Nationalstürmer als geeignete Verstärkung für den Rekordmeister.

Dietmar Hamann nennt dem FC Bayern einen Transferkandidaten Dietmar Hamann nennt dem FC Bayern einen Transferkandidaten © IMAGO/DeFodi Images

Hintergrund ist der längere Ausfall von Kane, der den Münchnern in den kommenden Monaten fehlen wird. In ihrem Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ diskutierten die beiden Ex-Profis deshalb mögliche Lösungen für das Sturmzentrum.

Hamann: Darum könnte Kalajdic bei Bayern Sinn ergeben

Stankovic brachte dabei den Angreifer des LASK ins Spiel. „Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic eingefallen“, erklärte der ehemalige Angreifer von Austria Wien und Sturm Graz. Nach seiner Ansicht benötigen die Bayern sowohl einen spielstarken Offensivspieler als auch einen klassischen Mittelstürmer mit körperlicher Präsenz.

Hamann schloss sich dieser Einschätzung an und hält ein Interesse des FC Bayern für durchaus realistisch. Der frühere Nationalspieler argumentierte, dass Kalajdzic nicht nur kurzfristig helfen könne. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind“, sagte Hamann. Zudem bringe der Angreifer Eigenschaften mit, die im Münchner Kader nur selten zu finden seien: „Er bringt eine Komponente mit seiner Größe, die wenige haben.“

Ein weiterer Pluspunkt aus Sicht Hamanns: Der 29-Jährige dürfte eine Reservistenrolle hinter Kane akzeptieren und könnte perspektivisch sogar eine größere Rolle übernehmen. „Das ist ein Spieler, der dir auch über die drei, vier Monate hinaus helfen wird, der sich mit Sicherheit nicht beschweren wird, wenn er auf der Bank sitzt hinter Kane und brauchen werden sie ja irgendwann mal einen, der den Kane ersetzt oder mal was Neues bringt.“

DEINE MEINUNG

Für Kalajdzic würde ein Wechsel nach München eine Rückkehr in die Bundesliga darstellen. Der 2 Meter große Stürmer sammelte bereits beim VfB Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse. Aktuell steht er beim LASK bis 2029 unter Vertrag und zählt dort zu den Leistungsträgern.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.