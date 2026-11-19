Der Sportdirektor des FC Barcelona äußert sich zu geplatzten Transfers in der Vergangenheit. Dabei kommt er auch auf einen Bayern-Star zu sprechen.

Als Luis Díaz im vergangenen Sommer zum FC Bayern wechselte, war der deutsche Rekordmeister nicht der einzige interessierte Klub. Deco, Sportdirektor des FC Barcelona, hat nun verraten, dass er dem Kolumbianer noch immer ein wenig hinterhertrauert.

Luis Díaz wechselte für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro zum FC Bayern. Vor dem Wechsel war der Kolumbianer auch beim FC Barcelona im Gespräch. Nun bestätigte Barca-Boss Deco in einem Interview mit Catalunya Radio, dass er den geplatzten Wechsel noch immer bedauert.

Luis Diaz im Spiel gegen Arsenal FC Luis Diaz im Spiel gegen Arsenal FC © IMAGO/DeFodi Images

Auf die Frage des Moderators, welchen geplatzten Wechsel er am meisten bedaure – Luis Díaz, Julian Álvarez oder Bernardo Silva –, antwortete Deco: „Luis Díaz“. Auch Álvarez (weiterhin bei Atlético Madrid) und Silva (jetzt Real Madrid) würden in der Vergangenheit mit Barca in Verbindung gebracht.

FC Bayern mit finanziellem Vorteil

Letztendlich scheiterte der Transfer an der finanziellen Lage des FC Barcelona. Der Klub wäre darauf angewiesen gewesen, Díaz per Leihe zu verpflichten. Der FC Liverpool, bei dem Díaz zuvor gespielt hatte, lehnte dieses Modell jedoch ab. Schließlich bekam der FC Bayern den Zuschlag. Díaz unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Die sportlichen Leistungen von Díaz dürften Deco im Nachhinein umso mehr schmerzen. Seit seinem Wechsel zum FC Bayern ist der 29-Jährige unumstrittener Stammspieler und steuerte überragende 31 Tore und 24 Assists in 64 Pflichtspielen bei.

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