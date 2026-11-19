Der FC Barcelona hält offenbar Ausschau nach einem neuen Innenverteidiger. Angesprochen auf Nico Schlotterbeck lässt Sportdirektor Deco aufhorchen.

Der FC Barcelona beschäftigt laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo mit einer Verstärkung für das Abwehrzentrum. Auslöser sind mehrere verletzungsbedingte Ausfälle in der Defensive. Sportdirektor Deco schloss deshalb einen Transfer im Winter nicht aus und sorgte dabei mit einer Aussage über Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck für Aufsehen.

In einem Interview mit Catalunya Ràdio erklärte Deco, die personelle Situation zwinge den Klub dazu, über Aktivitäten auf dem Transfermarkt nachzudenken. Angesprochen auf Schlotterbeck, reagierte der frühere Profi mit einem vielsagenden Schmunzeln: „Besser nicht darüber sprechen, sonst steigt sein Preis. Alles gute Spieler.“

Nico Schlotterbeck steht bis 2031 beim BVB unter Vertrag Nico Schlotterbeck steht bis 2031 beim BVB unter Vertrag © IMAGO/Kirchner-Media

Der 26 Jahre alte Nationalspieler gilt als einer der Kandidaten, die ins Anforderungsprofil der Katalanen passen. Schlotterbeck ist Linksfuß, kann zudem als Linksverteidiger eingesetzt werden und wird von Trainer Hansi Flick besonders geschätzt. Flick hatte ihn einst in der deutschen Nationalmannschaft debütieren lassen.

Beim BVB verlängerte Schlotterbeck gegen Ende der letzten Saison seinen Vertrag bis 2031, besitzt aber eine Ausstiegsklausel. Diese soll laut Medienberichten nur für ausgewählte Top-Klubs gelten und sich zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse bewegen.

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Inter- und United-Verteidiger werden ebenfalls gehandelt

Neben Schlotterbeck werden beim spanischen Spitzenklub auch Alessandro Bastoni von Inter Mailand und Lisandro Martínez von Manchester United gehandelt. Bastoni soll bereits im vergangenen Sommer ein Thema gewesen sein. Martínez wiederum gilt als vergleichsweise günstigere Alternative.

Weniger Chancen werden derzeit offenbar Castello Lukeba von RB Leipzig und dem Brasilianer Natan vom Betis Sevilla eingeräumt. Welche Lösung der FC Barcelona letztlich verfolgt, dürfte auch von den finanziellen Möglichkeiten und den Regularien zum Financial Fair Play abhängen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.