Auf der Suche nach Winter-Transfers hat der 1. FC Köln wohl bei einem seiner Ex-Stars angeklopft - eine Leihe von Jakub Kaminski scheint immer konkreter.

Mit nur zwei Siegen aus neun Spielen und Tabellenplatz 15 ist die Lage beim 1. FC Köln angespannt. Während sich Trainer René Wagner der Kritik der FC-Fans stellen muss, hoffen diese auf Transfers im Winter. Dabei könnte ein ehemaliger Leistungsträger in den Kölner Fokus rücken.

Wie die Bild berichtet, arbeitet Köln an einer Rückholaktion von Jakub Kaminski. Gemeinsam mit der Spielerseite konkretisiere der Erstligist eine potenzielle Leihe seines Ex-Stars. Auch Benfica Lissabon plane mit Winterneuzugängen und steht einem Kaminski-Wechsel wohl offen gegenüber.

Jakub Kaminski steht offenbar vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Jakub Kaminski steht offenbar vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub © IMAGO/Marco Canoniero

Während der 24-Jährige in der vergangenen Bundesliga-Saison zu Kölns Dauerbrennern zählte, tut sich Kaminski bei seinem aktuellen Klub in Portugal durchaus schwer. Bei Benfica kam der polnische Nationalspieler nur selten zum Zug, in der Liga sammelte er bislang nur 74 Minuten Spielzeit. Ähnliches zeichnet sich derweil auch international ab.

In der Europa League stand Kaminski einzig gegen die AC Mailand (2:0) auf dem Platz und steuerte in dieser Partie immerhin seinen bisher einzigen Treffer für den portugiesischen Rekordmeister bei. Obendrauf bremste eine Muskelverletzung den offensiven Mittelfeldspieler zusätzlich aus.

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Wird Kaminski bei Köln zu alter Topform zurückfinden?

Beim 1. FC Köln könnte der Pole wieder zu alter Stärke zurückfinden. Immerhin erlebte er bei den Domstädtern seine bislang beste Profi-Saison. Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln stand Kaminski in allen 36 Pflichtspielen in der Effzeh-Startelf und avancierte mit sieben Toren sowie fünf Vorlagen zu einem essentiellen Leistungsträger der Kölner.

Sein Verkauf an Benfica Lissabon im Sommer dieses Jahres war mit einer Ablösesumme von 17 Millionen Euro als zweitteuerster Abgang in die Kölner Vereinsgeschichte nach Anthony Modeste eingegangen. Seinen Abgang zu kompensieren, misslang den Tabellen-15. seither.

Sollte es zu einem Kaminski-Comeback kommen, müsste der 24-Jährige höchstwahrscheinlich einen Positionswechsel in Kauf nehmen – die linke Außenbahn wird mittlerweile von Said El Mala dominiert.

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