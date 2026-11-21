Der FC Bayern ist insbesondere nach der schweren Verletzung von Harry Kane unter Zugzwang. Lothar Matthäus denkt laut über Neuzugänge nach.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält es durchaus für möglich, dass sich der FC Bayern nach dem jüngsten Verletzungspech um Superstar Harry Kane im Winter auf dem Transfermarkt bedient – womöglich sogar beim VfB Stuttgart.

„Natürlich schaut sich der FC Bayern um“, sagte der 65-Jährige auf die Frage von Sky-Moderatorin Laura Wontorra, ob auch Spieler der Stuttgarter für den deutschen Rekordmeister infrage kommen würden. Die Schwaben sind am Samstag im Bundesliga-Topspiel bei Schalke 04 zu Gast (JETZT im LIVETICKER).

Lothar Matthäus spekuliert über mögliche Bayern-Neuzugänge Lothar Matthäus spekuliert über mögliche Bayern-Neuzugänge © IMAGO/DeFodi Images

Angreifer Ermedin Demirovic sei „schon im Sommer mit Galatasaray in Verbindung gebracht worden – und wenn irgendwie ein Verein einen Spieler sucht, dann hat der VfB hohe Qualität. Aber das will Sebastian (Hoeneß; Anm. d. Red.) ja gar nicht hören. Sebastian will seine Spieler behalten.“

FC Bayern? Hoeneß will keine Spieler abgeben

Stuttgart-Chefcoach Hoeneß, der Matthäus‘ Worte am Sky-Tisch verfolgte, bestätigte diesen Eindruck: „Mir wird da aktuell zu viel spekuliert. Wir sind mitten in der Saison, wir haben unsere Ambitionen und Ziele. Und dafür brauchst du deine Qualität im Kader. Deswegen sollte es nicht unser Interesse sein, irgendwelche Spieler abzugeben.“

Bayern-Stürmer Kane hatte sich am Freitag beim Unentschieden gegen den 1. FC Köln (1:1) einen Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zugezogen und wird etwa drei bis vier Monate ausfallen.

Neben dem Engländer fehlten zuletzt auch Ismael Saibari, Luis Díaz, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Manuel Neuer den Münchnern.