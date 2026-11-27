Gary Neville geht fest davon aus, dass Erling Haaland zu Real Madrid wechseln wird. Der Engländer nennt sogar einen Zeithorizont.

Gary Neville ist überzeugt, dass Erling Haaland Manchester City in absehbarer Zeit für Real Madrid verlassen wird. „Ich bin mir absolut sicher, dass Erling Haaland innerhalb von höchstens 18 Monaten Spieler von Real Madrid sein wird, vielleicht schon am Ende der Saison“, sagte der frühere Profi von Manchester United im Podcast The Overlap.

Neville erwartet dafür einen Umbau in Madrids Offensive: „Ich glaube, Vinícius wird Real Madrid verlassen, Mbappé wird auf den linken Flügel wechseln und Haaland wird der Mittelstürmer von Real Madrid sein.“ Laut der Prognose des 51-Jährigen wird Haaland also gemeinsam mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappé für die Königlichen angreifen.

Spielt Erling Haaland eines Tages für Real Madrid? Spielt Erling Haaland eines Tages für Real Madrid? © IMAGO/Sportimage

Haaland steht bei City noch bis 2034 unter Vertrag. Sein Vater Alfie hatte sich vor einigen Monaten gegenüber DAZN zu einem möglichen Wechsel nach Madrid geäußert: „Erling ist glücklich bei City, er hat einen langfristigen Vertrag – aber jeder Spieler will für Real Madrid spielen.“

Haaland war ein großes Thema in Reals Präsidentschaftswahlkampf

Bei der Präsidentschaftswahl von Real im aktuellen Jahr hatte Kandidat Enrique Riquelme die Verpflichtung von Haaland zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfs gemacht. Die Wahl gewann am Ende jedoch Florentino Pérez.

Derweil drohen Manchester City wegen Verstößen gegen finanzielle Vorschriften Sanktionen. Auch über einen möglichen Abstieg wird diskutiert, der Folgen für den Kader haben könnte.

DEINE MEINUNG

Haaland verwies angesichts der Situation auf seine Bindung an den Klub. „Es handelt sich um einen Fall zwischen der Premier League und Manchester City, der von einem Gremium verhandelt wird“, erklärte der Norweger zuletzt. „Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, für Manchester City mein Bestes zu geben. Ich habe einen Vertrag über neuneinhalb Jahre unterschrieben.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.