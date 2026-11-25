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+++ Top-Thema: Winter-Transfer? Das sagt Freund +++

Der FC Bayern plant trotz der aktuell gravierenden Verletztenmisere keine Wintertransfers. Das bekräftigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande der Champions-League-Partie des deutschen Rekordmeisters beim französischen Klub OSC Lille am Mittwochabend.

„Es ist natürlich bitter aktuell, da müssen wir nicht drumherum reden, weil es viele Spieler auf ähnlichen Positionen betrifft in der Offensive“, sagte Freund bei DAZN: „Aber die Spieler kommen zurück, darum ist es nicht unser Plan, was zu machen. Wir hoffen, bald wieder eine andere Situation zu haben und mit den Spielern, die wir haben, viele Punkte sammeln zu können.“

Wird der FC Bayern im Winter-Transfermarkt aktiv? Wird der FC Bayern im Winter-Transfermarkt aktiv? © IMAGO/Sven Simon

Einer dieser Spieler ist Jamal Musiala, der laut Freund nach dem Wirbel um seine Person ab sofort wieder „mit seinen Füßen sprechen wird“. Die vergangenen Tage, gab Freund zu, „waren unruhig, das wollen wir wieder ändern“.

Musiala hatte am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert und saß auch in Lille zunächst auf der Bank. Dort nahm ebenfalls nach langer Abwesenheit auch Luis Díaz wieder Platz. Dennoch fehlten Trainer Vincent Kompany noch ein halbes Dutzend Stars.

DEINE MEINUNG

Weltfußballer Harry Kane, Kapitän Manuel Neuer und Ismael Saibari werden erst im neuen Jahr wieder spielen können. Michael Olise wird dagegen schon in Kürze zurückerwartet, Alphonso Davies und Serge Gnabry dürften in den nächsten Wochen wieder einsatzfähig sein.

+++ Alonso-Schützling ein Thema bei Bayern? +++

Erwägt der FC Bayern im Winter eine Verpflichtung eines französischen Topspielers? Wie Sky-Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, könnte sich für den deutschen Rekordmeister im Winter die Möglichkeit ergeben, den französischen Verteidiger Malo Gusto unter Vertrag zu nehmen.

Der 23-Jährige steht seit 2023 beim FC Chelsea unter Vertrag und zählt unter Cheftrainer Xabi Alonso nicht zu den unangefochtenen Stammspielern. Die Berater des Rechtsverteidigers sollen den FC Bayern bereits im vergangenen Sommer kontaktiert haben, um auf den Spieler aufmerksam zu machen.

Neben Bayern soll der Franzose auch anderen europäischen Top-Klubs wie PSG oder Juventus Turin angeboten worden sein. Ein Verkauf kam allerdings nicht zustande, auch weil die Blues offenbar eine Ablöse bis zu 90 Millionen Euro aufgerufen haben sollen. Tavolieri zufolge soll Chelsea im Winter bereit sein, Gusto für eine niedrigere Ablöse abzugeben.

Ob der FC Bayern einen Vorstoß beim Rechtsverteidiger wagt, bleibt abzuwarten. Bereits 2024 war der Franzose als möglicher Neuzugang für die rechte Abwehrseite gehandelt worden. Mit Konrad Laimer und Josip Stanisic verfügen die Münchner bereits über zwei gestandene Spieler auf dieser Position, Sacha Boey spielt keine Rolle mehr.

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Diese Texte wurden teilweise mit KI-Unterstützung erstellt.