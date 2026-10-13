Spielmacher Florian Wirtz bekam auf der Insel zuletzt wieder viel Kritik ab. Beim FC Bayern sieht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für Wirtz keinen Platz.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Florian Wirtz angesichts dessen aktuell schwierigen Lage im Verein zum Nachdenken über seine Zukunft.

„Wenn er in Liverpool weiter kritisiert wird und dort nicht seine Spielfreude rüberbringt, dann muss man sich irgendwann mal mit allen Parteien zusammensetzen und vielleicht eine Lösung finden“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Es gibt Vereine in Spanien, die interessiert wären, und einen anderen Klub in England, nämlich den FC Chelsea mit Wirtz‘ ehemaligem Trainer Xabi Alonso.“

Lothar Matthäus rät Florian Wirtz von einem Bayern-Wechsel ab Lothar Matthäus rät Florian Wirtz von einem Bayern-Wechsel ab © IMAGO/Moritz Müller

Bayern-Wechsel für Wirtz unrealistisch

Einen Wechsel zum FC Bayern, der Wirtz vor dessen Wechsel zu den Reds unbedingt verpflichten wollte, hält Matthäus allerdings für unrealistisch. „Wenn ich mir die Münchner Offensive anschaue: Kane, Olise und Díaz sind gesetzt, Musiala und Gnabry haben hohe Qualität. Man will mit Kane und Olise verlängern, die anderen stehen langfristig unter Vertrag, Saibari ist neu dazugekommen“, führte der 65-Jährige aus: „Ich wüsste aktuell nicht, wohin mit Wirtz, und sehe beim besten Willen keine kurzfristige Möglichkeit, ihn zum FC Bayern zu holen.“

Wirtz war am vergangenen Wochenende nach der 0:3-Niederlage der Reds gegen Manchester City auf der Insel zum wiederholten Male heftig kritisiert worden. „Bei der Nationalmannschaft hat Florian Wirtz mir zuletzt gut gefallen. Dort wird er von seinen Mitspielern gesucht, wie es früher auch in Leverkusen der Fall war“, so Matthäus: „In Liverpool werden dagegen andere Spieler gesucht, etwa Szoboszlai neben ihm oder Isak vor ihm.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach