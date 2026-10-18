Der Belgier Jarno Widar gewinnt die abschließende Bergankunft und damit auch die Rundfahrt.

Radprofi Marco Brenner hat auf der letzten Etappe der Tour of Guangxi in China den Tagessieg knapp verpasst. Der Vuelta-Etappensieger aus Augsburg kam bei der abschließenden Bergankunft in der Nongla Scenic Area auf den vierten Platz. Der Tudor-Profi schob sich damit auch im Gesamtklassement noch auf den vierten Rang nach vorne.

Brenner erreichte das Ziel mit elf Sekunden Rückstand auf den belgischen Tagessieger Jarno Widar (Lotto Intermarché), der sich damit auch den Gesamterfolg vor Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) sicherte.

Der bis dahin führende französische Sprinter Paul Magnier (Soudal Quick-Step), der am Vortag schwer gestürzt war, fiel am Sonntag auf Platz 99 der Gesamtwertung zurück.