Bahnrad-WM: Teutenberg gewinnt Bronze im Omnium

Der Allrounder geht als Zweiter in die letzte Disziplin, fällt dann aber zurück.

Tim Torn Teutenberg hat im Omnium die zweite deutsche Goldmedaille bei der Bahnrad-WM in Shanghai verpasst. Der 24-Jährige aus Mettmann musste sich nach den Disziplinen Scratch, Tempo- und Ausscheidungsrennen sowie Punktefahren mit 115 Zählern dem Portugiesen Iuri Leitao (143) und dem Belgier Fabio van den Bossche (129) geschlagen geben und holte Bronze.

Nach dem siebten Platz im Scratch, dem Sieg im Temporennen und dem dritten Rang im Ausscheidungsrennen ging Teutenberg auf Rang zwei mit sechs Zählern Rückstand auf Leitao ins finale Punktefahren. Im Rennverlauf fiel der Deutsche zwischenzeitlich aus den Medaillenrängen, dank eines starken Schlussspurts rettete Teutenberg aber noch Platz drei.

Für Teutenberg, der auf der Straße bis Jahresende noch beim deutschen Rennstall Lidl-Trek unter Vertrag steht und anschließend zu Soudal Safety Jogger wechselt, ist es die dritte WM-Medaille seiner Karriere. 2024 hatte der Bruder von Lea Lin Teutenberg, die ebenfalls im Velodrome von Shanghai am Start ist, mit Routinier Roger Kluge im Madison triumphiert. Im dänischen Ballerup hatte Teutenberg auch Bronze mit dem Vierer geholt.

Teutenberg sicherte dem deutsche Verband die insgesamt sechste Medaille in China. Zuvor hatten bereits Pauline Grabosch mit ihrem Goldcoup im Zeitfahren über die 1000 m und Lisa Klein mit Bronze in der Einerverfolgung am Samstag den Sprung auf das Podest geschafft.