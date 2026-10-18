Der achtmaligen Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich fehlt in Shanghai ein Hauch zum Titelgewinn.

Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat zum Abschluss der Bahnrad-WM in Shanghai Silber im Keirin gewonnen und den Titel nur hauchdünn verpasst. Die Weltmeisterin von 2021 und 2022 in dieser Disziplin musste sich im Finale um wenige Zentimeter der als neutrale Athletin fahrenden Russin Alyna Lyssenko geschlagen geben. Bronze sicherte sich die Britin Emma Finucane.

Für das deutsche Team war es bereits die achte Medaille bei den Titelkämpfen in China. Die achtmalige Weltmeisterin Friedrich hatte Bronze im Teamsprint gewonnen, war aber im Einzelsprint bereits im Viertelfinale gescheitert. Im olympischen Kampfsprint Keirin hatte bei den Männern Maximilian Dörnbach ebenfalls Silber gewonnen.

Die 26 Jahre alte Friedrich hatte am Sonntagmorgen ihr Halbfinale gewonnen. In einer packenden Entscheidung lagen die drei Bestplatzierten nahezu gleichauf, Lyssenko war aber einen Hauch endschneller.