Tim Torn Teutenberg sichert bei der Bahnrad-WM Gold für Deutschland. Für das deutsche Team ist es nach dem Triumph von Pauline Grabosch das zweite Gold in Shanghai.

Tim Torn Teutenberg hat am letzten Tag der Bahnrad-WM in Shanghai Gold im Ausscheidungsfahren gewonnen und dem deutschen Team damit den zweiten Titel gesichert.

Einen Tag nach der Goldmedaille von Pauline Grabosch über 1000 m setzte sich der 24-Jährige aus Mettmann vor Ex-Weltmeister Tobias Hansen aus Dänemark und dem Belgier Jules Hesters durch.

Zweiter WM-Titelgewinn seiner Karriere

Teutenberg, derzeit noch beim deutschen Straßenteam Lidl-Trek unter Vertrag, feierte den zweiten WM-Titelgewinn seiner Karriere. 2024 hatte er mit Roger Kluge Gold im Madison gewonnen. In Shanghai hatte Teutenberg am Donnerstag bereits Bronze im Omnium gewonnen.

Das Ausscheidungsfahren ist keine olympische Disziplin und bei Weltmeisterschaften erst seit 2021 im Programm. Vor Teutenberg hatte noch kein Deutscher eine Medaille geholt. Im Ausscheidungsfahren scheidet nach einer vorher festgelegten Rundenzahl der letztplatzierte Fahrer im jeweiligen Sprint aus.